Qué está pasando con Loly in the Sky, la marca de zapatos que cerró después del Hot Sale y despidió a sus empleados

Usuarios denuncian que la firma Loly in the Sky incumplió con la entrega de sus productos, por lo que podría estar en quiebra (Infobae/Jovani Pérez)

A pocos días de que se viviera el Hot Sale, surge en redes sociales una demanda colectiva contra la firma de zapatos Loly in the Sky. A través de “X”, antes Twitter, diversos usuarios han compartido su experiencia sobre la falta de entrega de productos que compraron del 15 al 23 de mayo.

Por un lado, algunos aseguran que el fin de la marca mexicana se veía venir desde que salió a la luz que parte de sus productos no eran hechos originalmente por la firma y su calidad iba en decadencia; mientras que otros comentan estar decepcionados de la marca porque admiraban a su creadora, Lorena Vázquez.

Loly in the Sky, el inicio de su quiebra

Todo comenzó cuando un grupo de persona compartió en redes sociales, principalmente X, su molestia sobre el retraso en la entrega de sus productos. Poco a poco, fueron más los que se sumaron y agregaron experiencias propias con algunos de los artículos que habían adquirido anteriormente. Pocos días después, la marca mexicana ya es tendencia, y su nombre está lleno de comentarios negativos y peticiones de reembolso.

Loly In The Sky recibe comentarios negativos en redes sociales. (ID: Instagram @lolyintheskyofficial)

De acuerdo con testimonios, en un inicio el servicio al cliente aseguraba que el retraso en la entrega se debía a la alta demanda durante en Hot Sale, pero recientemente, también se ha dado a conocer que parte de los empleados ya fueron despedidos sin explicación alguna. Dichas situaciones se suman al cierre de algunas tiendas físicas y la disimulada eliminación de comentarios negativos en redes sociales.

Hasta ahora, Loly in the Sky no se ha pronunciado oficialmente al respecto, pese a que en en Internet se lee el descontento de los clientes, quienes aún mantienen la esperanza de que su producto sea entregado o exista un reembolso.

¿Quién es Lorena, la creadora de Loly in the Sky?

Es en “X” en donde el mayor número de personas han hecho público su descontento por Loly in the Sky y su creadora Lorena, quien era admirada por muchos de sus consumidores.

Fue en 2013 cuando Lorena Vázquez junto a su hermano crearon la firma de zapatos Loly in the Sky; según su creadora, el principal objetivo de la firma era que crear zapatos cómodos y creativos que hicieran sentir especial a las mujeres.

Sin embargo, las altas expectativas que se tenían de la marca poco a poco fueron disminuyendo, ya que de acuerdo con algunos testimonios los primeros productos que se vendían tenían una calidad excelente, pero con el paso de los años, ni las colaboraciones con bandas internacionales, le sirvieron para recuperar algo de su calidad.

¿Cómo unirse a la demanda colectiva?

Ante la falta de entrega de productos por parte de Loly in the Sky, personas que no han recibido sus productos desde finales de mayo ya crearon una demanda colectiva en la plataforma Tec Chek. Con dicha iniciativa se busca que la empresa reembolse el dinero o entregue el producto, de igual forma, se pide una bonificación de al menos 20% del valor de la compra.

Si deseas unirte a la demanda, deberás ingresar al portal Tec Check y subir tu expediente, la misma plataforma te indicará si todo está completo, posteriormente, se hará entrega de la demanda colectiva a Profeco. Algunos usuarios también compartieron que ya realizaron su denuncia directamente a Profeco, esto con la finalidad de aclarar la situación del problema y pedir un reembolso.

