El colectivo Poder Prieto se despide: “No lo logramos”

Poder Prieto llegó a su fin en 2024 Crédito: EFE/Madla Hartz

Poder Prieto fue un colectivo conformado por figuras públicas quienes buscaban erradicar las desigualdades en la industria de las series y películas que hubieran sido provocadas por el color de piel.

Sin embargo, este colectivo se cerró definitivamente en 2024 y se despidieron tanto de colegas como de seguidores a través de un mensaje en X.

Además de que explicaron cuáles fueron sus objetivos y aquello por lo que luchaban, mencionaron que no lograron la meta de vencer los estereotipos en producciones televisivas.

(X/@poderprieto_mx)

“Gracias a tod@s los que hicieron posible y nos acompañaron en este doloroso, pero hermoso viaje. Gracias a todos los que creyeron junto a nosotros que vencer a Goliat era posible. No lo logramos. Pero esta historia aún no tiene escrito un final. Con amor a todas, todos y todes. Poder Prieto”, se pudo leer al final de 8 capturas de pantalla del comunicado.

Además, señalaron que sus integrantes ya no seguirán haciendo activismo en el colectivo Poder Prieto, pero seguirán manifestándose en contra de la desigualdad en la industria del entretenimiento desde otros ámbitos.

Los fundadores de este movimiento fueron Quetzalli Cortés, Vania Sisaí y Alberto Juárez; sin embargo los actores que llegaron a conformar Poder Prieto fueron Karla Garrido, Alan Uribe, Tenoch Huerta, Estreyah Uribe, Maya Zapata, entre otros.

(X/@poderprieto_mx)

Poder Prieto rechaza acusaciones

De igual forma, el colectivo rechazó las acusaciones en contra de la agrupación: antes de irnos nos gustaría aclarar que Poder Prieto rechaza firmemente las acusaciones falsas, de toda índole, que se han hecho sobre nosotros; la búsqueda de diálogo, e incluso la confrontación son parte fundamental para llegar a acuerdos”.

Cabe recordar que en junio de 2023, la saxofonista María Elena Ríos acusó a Tenoch Huerta —uno de los miembros de Poder Prieto— por supuesto abuso laboral, ya que aparentmente se había distribuido un material que ella no autorizó y del cual nunca recibió el pago correspondiente.

“Oye MARCA de @poderprieto_mx NO TIENEN CONSENTIMIENTO en difundir un material que no me quisieron pagar y que así como este, en varios me explotaron para trabajarles gratis. ¿No aprenden verdad?”, señaló a mediados de 2023. De igual forma, la saxofonista lo llamó depredador porque supuestamente Tenoch Huerta no le brindó su crédito correspondiente a una artesana.

“Vaquetones. Oigan @poderprieto_mx dejen de etiquetarme en su contenido. Estuve en su colectivo y fue un gran error. Yo no hablo con gente incongruente, más ustedes que son ‘antirracistas’ pero internamente son super violentos”, dijo sobre su experiencia con este movimiento.

Otro incidente resaltante involucra a la promotora cultural Luz Valdez y la artesana Feliciana Bautista, cuya obra fue utilizada por Huerta sin el debido crédito durante la Milán Fashion Week 2023. Aunque la marca Los Hijos del Maíz se disculpó con Bautista, el apoyo de Poder Prieto a los implicados fue criticado severamente.

Las declaraciones públicas y las reacciones en las redes sociales por parte de los miembros y afectados, como las hechas por la presidenta del colectivo, Maya Zapata, han generado múltiples críticas y debates sobre la ética y los principios por los que aboga Poder Prieto. Zapata respondió a las críticas defendiendo la complejidad de los conflitos y expresando su preferencia por ser vista bajo una luz negativa si eso implicaba ser sincera con sus principios.