¿Nueva amistad? Peso Pluma subió al ring para festejar la victoria de Canelo Álvarez; se tomó fotos con los hijos del boxeador

Peso Pluma y Canelo foto: @PesoPlumaData

Antes de su reciente combate, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez tuvo un emotivo encuentro con el reconocido cantante de corridos bélicos Hassan Emilio, conocido en el ámbito musical como “Peso Pluma o la Doble P”. Esta visita especial se llevó a cabo momentos previos a que Álvarez subiera al cuadrilátero, un gesto que evidenciaba la amistad y el respeto mutuo entre ambas figuras públicas.

Durante la visita, que fue compartida a través de las historias de Instagram de Álvarez, se observó un intercambio ameno y cordial, aunque los detalles específicos de su conversación no fueron audibles en el material compartido.

La presencia de “Peso Pluma” no solo fue un momento destacado para “Canelo”, sino también para sus hijos, quienes tuvieron la oportunidad de tomarse fotografías con el cantante de “Lady Gaga”, demostrando la alegría y el entusiasmo de compartir con él.

Canelo en el vestidor con PP foto:Captura de video X/@GavilanBoss

Tras la indiscutible victoria de Álvarez, dentro de los personajes que subieron al ring para apoyarlo en el escenario para recibir la decisión de los jueces estuvo la Doble P en compañía de quién salió en la entrada del boxeador para cantar algunos corridos tumbados Luis R. Conriquez y sin duda este espectáculo llenó de euforia el evento del que se tenía mucha expectativa. Sumado a la elección de Mijares para interpretar el Himno Nacional quién lo hizo de manera correcta ya que no existieron comentarios negativos en redes sociales.

Los fanáticos del cantante están enloquecidos por su encuentro con Canelo ya que consideran que ha crecido muchísimo su carrera y es lo que incluso llevado a ser considerado como el nuevo Michael Jackson mexicano, principalmente por la cantidad de galardones que ha recibido y porque ha sido premiado internacionalmente por su música la cuál se ha catalogado como un referente de la identidad mexicana en el mundo.

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez derriba a su compatriota Jaime Munguía en la pelea del sábado 4 de mayo de 2024, en Las Vegas (AP Foto/John Locher)

No es para menos, su sencillo Ella Baila Sola estuvo en el número 1 de las listas mundiales por al menos tres meses, tomando la delantera a artistas de la talla de The Weeknd y Taylor Swift. Pese a ser criticado por cantar canciones que hacen apología del delito enalteciendo situaciones tan severas como actualmente lo es el narcotráfico en mexico, Hassan ha ido a explorar otros géneros y ha explotado su talento no solo cantando corridos.

Hizo una colaboración con el DJ argentino Bizarrp y ha cantado en los grandes eventos como la entrega de los premios Grammy en los que también recibió un galardón y a pesar de haber lanzado su primer exitoso álbum Génesis, todos quiénes lo admiran esperan anheladamente Éxodo, su futuro disco que está planeado para su lanzamiento a finales de este mes.