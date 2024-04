Gustavo Adolfo Infante deja ‘Sale el Sol’ tras 7 años: “Vienen cambios necesarios”

Gustavo Adolfo Infante se despidió este 25 de abril del matutino "Sale el Sol", proyecto en el que permaneció durante 7 años. @saleelsoltv, Instagram

Gustavo Adolfo Infante anunció su salida de Sale el Sol, matutino de Imagen Televisión en el que trabajó durante siete años. El comunicador dio a conocer la noticia mediante una columna en un diario de circulación nacional, donde además de lanzar un dardo contra un ex productor, adelantó cambios drásticos en el programa, el cual desde hace varios meses ha quedado muy por detrás en niveles de audiencia con su competencia, Hoy y Venga la Alegría.

“Es de bien nacidos ser agradecidos. A estas alturas de mi vida me veo en la necesidad de dar las gracias a todo el público que me permitió entrar a sus hogares por las mañanas en Sale el Sol, de Imagen Televisión”, dice el ‘Periodista de las Exclusivas’ al inicio de su despedida pública de la audiencia del matutino.

Luego, agradece el cariño que recibió del público, la amistad que forjó con presentadores que estuvieron en el programa o que se mantienen, y recordó que Sale el Sol fue el segundo programa con el que Imagen Televisión inició transmisiones, en octubre de 2016.

Gustavo Adolfo Infante condujo el segmento informativo "Pájaros en el Alambre". (Captura de pantalla: Twitter)

Fiel a su estilo controversial, aprovechó la oportunidad para lanzar un dardo contra un ex productor: “En este matutino he permanecido poco más de siete años, porque hubo una pausa en que me descansaron por instrucciones de la persona encargada de la producción de aquel entonces, y después me volvieron a llamar”.

‘Sale el Sol’ pierde a otro importante colaborador

La salida de Gustavo Adolfo Infante se da dos días después del fallecimiento de Memo Rosales Estrada, productor asociado del matutino, quien sufrió un infarto fulminante el pasado 23 de abril.

Además de despedirse del público, Gustavo Adolfo Infante adelanta que este programa y el canal, en general, tendrán cambios significativos, proceso en el que él estará involucrado luego de ser nombrado director de Espectáculos de Imagen Televisión:

“Vienen cambios, cambios necesarios no solo en el matutino, sino en la programación en general de Imagen Televisión, entran nuevos programas, con nuevas caras para el público y muchas cosas se renuevan.

Un servidor empleará ese tiempo para desarrollar un puesto ejecutivo que la empresa me confiere en la Dirección de Espectáculos y también tendré la oportunidad de continuar con De primera mano y El minuto que cambió mi destino sin censura”.

¿Quién es Gustavo Adolfo Infante?

Gustavo Adolfo Infante Seañez (Ciudad de México, 1965), es una figura destacada en el periodismo del espectáculo en México. Su sólida formación en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García lo ha catapultado a una carrera de más de 25 años en el ámbito, abarcando roles como reportero, columnista y director de revistas.

Infante ha ganado renombre por su capacidad para obtener exclusivas y llegar a millones de seguidores con su labor periodística. Su presencia se extiende más allá de las fronteras mexicanas, ya que también fue conductor del segmento de espectáculos en el programa Levántate de Telemundo, transmitido en Estados Unidos y América Latina.

En 2016, se unió a las filas de Imagen Televisión como conductor del segmento de espectáculos ‘Pájaros en el Alambre’ del matutino Sale el Sol, y como presentador titular de los proyectos De Primera Mano y El Minuto que Cambió mi Destino.

Casado con Verónica Cuevas y padre de dos hijos, Valeria y Gustavo, Gustavo Adolfo Infante es una figura prominente que continúa dejando huella en el periodismo del espectáculo, manteniendo una presencia constante en los medios y llegando a una amplia audiencia tanto en México como en el extranjero.