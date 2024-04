Slipknot anuncia conciertos en México: fechas, preventa, lugar y todo lo que tienes que saber

Slipknot celebrará su 25 aniversario con conciertos en Guadalajara y CDMX (Slipknot)

Slipknot, el icónico conjunto estadounidense de metal alternativo, anunció su regreso a México con dos conciertos que prometen ser inolvidables para los aficionados del género.

La banda, conocida por éxitos como “Duality”, “Unsainted” y “Dead Memories”, se presentará el 8 de noviembre en el recinto Calle 2 de Guadalajara, seguido de una actuación el 9 de noviembre en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Estas presentaciones forman parte de la celebración del 25 aniversario de su primer álbum homónimo, un disco que marcó un antes y un después en la escena del metal.

Los aficionados podrán adquirir sus entradas para el concierto en Ciudad de México a través de Superboletos. Habrá una venta anticipada exclusiva para los seguidores de la banda, conocidos como Maggots, el jueves 2 de mayo de 10:00 a 11:00 horas. Posteriormente, se llevará a cabo una preventa Banorte del 2 al 5 de mayo, comenzando cada día a las 11:00 horas. La venta general de boletos se abrirá el 6 de mayo, también a partir de las 11:00 horas.

El Parque Bicentenario de CDMX acogerá a la banda el 9 de noviembre

Slipknot en México

Evento : Celebración del 25 aniversario

Lugar y fechas : Guadalajara: 8 de noviembre Ciudad de México (CDMX): Primera vez, 9 de noviembre

Venta de boletos : Preventa Bancaria: Fecha: 2 de mayo Hora: 11:00 am Venta General: Fecha: 6 de mayo Hora: 11:00 am

Preventa Exclusiva para Maggots: Fecha de registro: : Fecha de registro: Regístrate aquí Boletos limitados.

Slipknot celebra 25 años con conciertos en México (Slipknot)

Sobre Slipknot

Slipknot les una banda de metal alternativo originaria de Des Moines, Iowa, Estados Unidos, siendo reconocida en el mundo de la música desde su formación en 1995.

A lo largo de los años, la banda ha logrado consolidarse gracias a su estilo único, la utilización de máscaras distintivas por cada uno de sus integrantes y una poderosa presencia en el escenario. Con integrantes como Corey Taylor, Jim Root, Mick Thomson, Shawn Crahan y Sid Wilson, Slipknot no solo ha contribuido al género del metal con su sonido característico, sino que también ha influido en la forma en que se percibe la música y la identidad grupal en la industria.

Desde sus comienzos, se destacó por un enfoque musical agresivo, incorporando una mezcla de guitarras principales y rítmicas, bajo, percusión personalizada, batería e instrumentos electrónicos que en conjunto crean un sonido descrito por los críticos como “una máquina trilladora devorando un grupo de tambores militares”.

Desde su formación en 1995, Slipknot ha impactado la escena musical con su estilo único y presencia enérgica en el escenario (Slipknot)

La voz de Corey Taylor aporta una diversidad de estilos, desde guturales hasta melódicos y rapeo, mientras que las letras de las canciones reflejan un tono agresivo e intenso. Sus influencias musicales incluyen el death metal, thrash metal y heavy metal, categorizándolos frecuentemente dentro del metal alternativo y nu metal, y reconociéndolos como parte de la nueva ola de heavy metal americano.

A lo largo de su carrera, han lanzado siete álbumes de estudio, comenzando por su álbum homónimo Slipknot en 1999, seguido por obras como Iowa (2001), Vol. 3: The Subliminal Verses (2004), All Hope Is Gone (2008), que ocupó la primera posición en el Billboard 200, .5: The Gray Chapter (2014), We Are Not Your Kind (2019) y The End, So Far (2022), siendo este último su despedida de la discográfica Roadrunner Records.

El grupo también ha producido cinco DVD, destacando Disasterpieces, que ha vendido más de tres millones de copias en Estados Unidos. Slipknot ha vendido más de 30 millones de álbumes globalmente, consolidándose como una de las bandas más influyentes de su género.