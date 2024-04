Previo al debate, Sheinbaum presume ventaja en encuestas

La aspirante a la presidencia enlistó los logros que tuvo cuando gobernó la capital mexicana. Crédito: Cuartoscuro

Previo al primer debate presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo presumió en sus redes sociales la ventaja que le conceden las encuestas, además, recordó los 100 puntos que sostendrán los ejes de un eventual gobierno, en caso de ganar la elección del 2 de junio.

La abanderada de Morena no se presentó este sábado a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para el ensayo, y este domingo, manifestó su confianza en el desarrollo de su campaña.

“Seguimos arriba en las encuestas, el pueblo de México quiere que continúe la Transformación”, expresó a través de sus cuentas oficiales.

Además, la ex jefa de Gobierno consideró que será la ganadora del encuentro que sostendrá frente a Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez.

“Vamos a ganar el debate porque aquí hay proyecto y amor al pueblo”, afirmó Sheinbaum.

Vamos a ganar el debate porque aquí hay proyecto y amor al pueblo. pic.twitter.com/ViQba1JiBb — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 7, 2024

Días antes, la morenista se quejó del método para seleccionar las preguntas, las cuales fueron seleccionadas por los moderadores Denise Maerker y Manuel López San Martín. Además, consideró que antes del encuentro, sus adversarios recurrirían a fake news.

“Van a utilizar noticias falsas para afectar nuestro proyecto y en esencia, nosotros vamos a ir preparados para las propuestas que hemos estado presentando”, manifestó Sheinbaum el jueves pasado.

Una semana antes de celebrarse el primer debate presidencial, se difundió en redes sociales un video en el que se muestra al hijo de Xóchitl Gálvez en presunto estado de ebriedad, al tiempo que agrede verbalmente a los empleados de un antro en la zona de Polanco.

Aún cuando los partidos de oposición acusaron al oficialismo de estar tras la difusión de este video, claudia Sheinbaum se negó a manifestarse públicamente sobre este incidente, al que calificó como un asunto familiar.

“Mi postura es que con los hijos no, quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato y la contienda es un asunto de propuestas es un asunto de proyecto y de quienes participamos, pero no de los familiares. Yo no estoy de acuerdo”, señaló Sheinbaum

Claudia Sheinbaum habló de la nueva propaganda que apareció en Jalisco (X/Claudiashein)

Al cumplirse un mes de campaña presidencial, Sheinbaum presumió también su recorrido a través de 78 municipios en 24 estados de la República, en los cuales, aseguró, ha convocado a más de un millón de simpatizantes.

‘La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo y esa es la Cuarta Transformación de la vida pública’’, señaló el 5 de abril en Zacatecas.

La aspirante presidencial tiene como meta visitar al menos una vez los 300 distritos electorales en los que se divide el país, pues una de las prioridades de la campaña federal es lograr el Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, ganar la mayoría en el Congreso para aprobar las reformas constitucionales impulsadas por la 4T.