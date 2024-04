Caso Yanqui Kothan: quiénes son los exfuncionarios que podrían enfrentar juicio político tras exigencia de familiares

Yanqui Kothan Gómez Peralta fue asesinado el 7 de marzo. (X/@lhan55)

Familiares del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta exigieron que los funcionarios presuntamente involucrados en la muerte del joven sean llevados a juicio político, por lo que presentarán sus exigencias ante el congreso local. Según los reportes periodísticos, el normalista cumpliría 23 años el pasado martes 2 de abril.

Medios locales informaron que son tres los funcionarios que familiares del normalista buscarían lleva a juicio político. Portales noticiosos como Amapola destacaron que realizaron una cabalgata el martes desde la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de “Ayotzinapa” y en ella participaron alrededor de 30 normalistas.

De igual manera, en la movilización estuvieron presentes miembros del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, así como el director de dicha organización, el padre José Filiberto Vázquez.

Las tres personas que podrían enfrentar juicio político

Ludwig Marcial Reynoso Núñez es una de las personas que presentó su renuncia ante la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. Dicho hombre fue designado en el cargo de secretario general de Gobierno por la gobernadora en enero de 2022.

Ludwig Marcial Reynoso Núñez (Foto: Facebook/Gobierno del Estado de Guerrero )

En dicha ocasión Salgado Pineda le encargó reforzar las acciones que permitieran a la entidad mantener la paz y gobernabilidad en Guerrero. Marcial Reynoso llegó a sustituir a Saúl López Sollano.

Antes de ser secretario de Gobierno, Reynoso Núñez fue subsecretario de desarrollo político en la misma dependencia. En 2021 aparecieron mensajes amenazantes presuntamente abandonados por grupos del crimen organizado en Chilpancingo e Iguala que señalaban que dicho sujeto tendría presuntos vínculos con criminales. Dicho hombre fue sustituido por Anacleta López Vega.

Los familiares de Yanquie Kothan también buscan un juicio político en contra de Rolando Solando Rivera, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública de Guerrero y quien cuenta con una maestría en Seguridad Nacional, además de tener rango de General Brigadier Diplomado de Estado Mayor.

El secretario de Seguridad Pública guerrerense tomando posesión del cargo (Foto: Facebook/Evelyn Salgado Pineda)

“En un ejercicio de responsabilidad moral y coadyubando para la garantía de un proceso transparente, he recibido y aceptado las renuncias del secretario general de Gobierno, Mtro. Ludwig Marcial Reynoso Núñez; y del secretario de seguridad pública, Rolando Solando Rivera”, comentó Evelyn Salgado el pasado 14 de marzo, una semana después de la muerte del normalista de 22 años.

Por último otra persona que los familiares de Yanqui Kothan busca que enfrente juicio político es la extitular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

Luego de que Evelyn Salgado anunció la remoción de dicha mujer de su cargo, la entonces fiscal aseguró que agotaría las sustancias correspondientes antes de dejar su trabajo. Sin embargo, para el 19 de marzo pasado el Congreso de Guerrero aprobó la destitución.

Exfiscal de Guerrero, Luz Valdovinos (Foto: Fiscalía de Guerrero)

Lo anterior generó que empezar el proceso de encontrar un nuevo titular del fiscalía guerrerense y fue hasta el 3 de abril que el Congreso de Guerrero informó que el hombre que quedará a cargo de la FGE por un periodo de seis años es el coronel Zipacná Torres Ojeda.

Actualmente la Fiscalía General de la República (FGR) está encargada del caso del normalista que a decir de lo revelado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias matutinas, fue víctima de abuso de autoridad.

“Hubo un abuso de autoridad. No quiero adelantar, pero sí, no disparó el joven, por ejemplo, entonces hay que ver todos los peritajes, ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la FGR y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los responsables”, señaló el mandatario en su conferencia del pasado 11 de marzo.