AMLO afirma que normalista de Ayotzinapa murió por abuso de autoridad de policías en Chilpancingo: “El joven no disparó”

(Alejandro Cegarra/The New York Times)

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló nuevamente sobre los hechos ocurridos en Chilpancingo, Guerrero, el pasado 7 de marzo en el que un normalista de Ayotzinapa murió consecuencia de un disparo por arma de fuego en manos de policías estatales.

Te puede interesar: AMLO rechaza recibir a padres de Ayotzinapa tras protesta de normalistas en Palacio Nacional: “En unos 15 o 20 días más”

Durante la mañanera de este lunes, el presidente López Obrador se pronunció al respecto y aseguró que se trata de una situación que le duele mucho, por lo que envió sus condolencias a los padres y amigos del joven normalista, quien fue identificado como Yanqui Kothan Gómez Peralta.

López Obrador aceptó que como parte de lo ocurrido la noche del jueves 7 de marzo en Chilpancingo, hubo un abuso de autoridad por parte de los policías. Aunque pidió no adelantarse a las investigaciones, reveló que el joven estudiante no accionó un arma de fuego en contra de los uniformados.

Te puede interesar: AMLO confirma muerte de un normalista de Ayotzinapa tras enfrentamiento con policías de Guerrero: “Es muy lamentable”

“Hubo un abuso de autoridad. No quiero adelantar, pero sí, no disparó el joven, por ejemplo, entonces hay que ver todos los peritajes, ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la FGR y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación de querer proteger a los responsables”, indicó el mandatario federal.

Estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa despidieron con un homenaje a Yanqui Kothan Gómez Peralta, asesinado por policías estatales FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM

Al brindar más información sobre lo ocurrido, el presidente López Obrador, quien insistió en una reunión con los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa, dijo que los policías que participaron en lo ocurrido el pasado 7 de marzo en Chilpancingo están detenidos.

Te puede interesar: “¿Cuándo le hicieron eso?”: AMLO cuestiona portazo de normalistas de Ayotzinapa pero olvida que así fueron las protestas contra EPN

Expuso que estas personas, sin identificarlos ni decir cuántos agentes son, se encuentran detenidas en Guerrero y se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que ya atrajo las indagatorias.

Aunque medios locales han confirmado que el normalista asesinado, Yanqui Kothan Gómez Peralta, participó en el portazo en Palacio Nacional la semana pasada, López Obrador rechazó alguna especie de vínculo con el caso Ayotzinapa.

“No, son cosas completamente distintas. estos se dio por un abuso de autoridad, ya se va a explicar en qué condiciones y en el caso de Ayotzinapa, estamos investigando, seguimos con la investigación y vamos a continuar con eso”, dijo.

Yanqui Kothan Gómez Peralta habría participado en el portazo en Palacio Nacional el pasado 06 de marzo. (X/@lhan55)/AFP

¿Y la reunión con padres de normalistas?

El presidente López Obrador volvió a hablar sobre la reunión que prevé sostener con padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa en el mes de abril, esto luego de que el mandatario federal rechazó un encuentro con ellos luego del portazo en Palacio Nacional.

En esta ocasión el presidente dijo que la reunión se realizará “más adelante”, pues se está trabajando en las investigaciones. Recordó que lo que quiere es dialogar directamente con ellos, sin la presencia de integrantes de organizaciones de Derechos Humanos ni abogados.

“Quiero hablar con los papás de monera directa. Si no se puede, ya veremos, pero quiero hablar con ellos de que me permitan tener este dialogo con ellos sin ningún compromiso e anda, solo quiero que me escuchen”, dijo.