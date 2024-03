Ciro Gómez Leyva explota contra AMLO por recordar presunta irregularidad fiscal: “Intenta sembrar sospecha”

Foto:Cuartoscuro

El periodista Ciro Gómez Leyva reviró contra el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que en La Mañanera de este 21 de marzo contara que funcionarios de su gobierno alertaron a periodistas de una supuesta deuda fiscal en la que estaban involucrados.

El mandatario federal contó que esto hechos ocurrieron al inició de su gobierno, cuando pidió a Olga Sánchez Cordero, Adán Augusto o a Raquel Buenrostro que informara a Ciro Gómez Leyva y Joaquín López-Dóriga de un supuesto adeudo fiscal que tenían y que le solicitaron pagarlo.

“Ayer me acordaba que al inicio quedó muy claro no va haber privilegios fiscales, siempre ha sido nuestra lucha, no va haber privilegios fiscales y recuerdo que no sé si la licenciada Olga, o Adán o Raquel que era del SAT me informaron que dos periodistas le debían al fisco porque sus contadores habían hecho mal las cuentas, eso ya va para cinco años es la primera vez que lo digo creo que uno de ellos era Ciro Gómez Leyva y el otro Joaquín López-Dóriga, y les dije con toda discreción vayan a verlos y díganles de que sus contadores les hicieron mal las cuentas y que deben de ponerse al corriente”, recordó el presidente López Obrador.

Al respecto, Gómez Leyva confirmó que en 2020 fue sometido a una auditoría por el SAT, sobre la cuál habían llegado hasta un acuerdo conclusivo, esto en coordinación con la Procuraduría de Defensa del Contribuyente.

El periodista no reveló el nombre del funcionario que informó sobre el adeudo que tuvo que pagar, pero que el monto de la deuda ascendía hasta los 3.3 millones de pesos, misma que cubrió el periodista en 2022, momento en que la auditaría llegó a su fin y no se había referido el tema hasta este momento.

Ciro Gómez Leyva criticó que la intención del presidente López Obrador de contar esta historia es sembrar sospecha sobre una irregularidad fiscal, pues no compartió el dato de que se encontraban en proceso para llegar a un acuerdo, incluso negó que haya agradecido al gobierno federal de tener un acercamiento para informar sobre el adeudo.

“En diciembre de 2021 en efecto un funcionario, un alto funcionario del gobierno de López Obrador, yo no voy a dar el nombre porque él me pidió que era una reunión privada, donde me requería un pago forzado el gobierno, era -por cierto- un pago del orden de 3.3 millones de pesos que según esto le debía al SAT”, comentó el periodista durante su programa en Radio Fórmula

“Cuando dice el presidente que me hicieron el favor de avisarme, pues no estaba yo con el SAT y con la Procuraduría de Defensa del Contribuyente en un proceso de acuerdo conclusivo. Por que saca en marzo del 2024, año y medio después, porque saca el tema el presidente hoy. Tiene que hacer público todo esto, para que lo hace para sembrar la sospecha de que había una irregularidad fiscal de mi parte, para sembrar esa sospecha, supongo”, sentención el comunicador.