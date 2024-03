¿No quieres que te multen? CDMX estrenará estos señalamientos de tránsito

Autoridades de la Ciudad de México anunciaron nuevos señalamientos de tránsito Crédito: cuartoscuro

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México dio a conocer hace unos días que pronto se incluirán nuevos señalamientos de tránsito con el fin de garantizar la seguridad no solo de los transeúntes, sino también de automovilistas, motociclistas y hasta ciclistas que transitan a diario por la urbe; sin embargo, pocos habitantes conocen cómo son y qué es lo que informan. A continuación, te damos detalles de la más reciente modificación que tendrá la capital.

Con base a lo expuesto por Andrés Lajous, titular de la Semovi, los nuevos señalamientos de tránsito entrarán en vigor en los siguientes días tras haberse publicado en la Gaceta Oficial de la capital mexicana; sin embargo, antes de ello se informó cuáles son y sobre todo su funcionalidad. Cabe destacar que una vez que sean colocados y no se respeten por todos aquellos que transitan por calles de la capital, se podrá aplicar una multa que, de no pagarse en tiempo y forma, afectará también la verificación.

Si los nuevos señalamientos no se respetan, se aplicará una multa Crédito: cuartoscuro

Así son los nuevos señalamientos

Tanto la Semovi como la Subsecretaría de Políticas, Planeación y Divulgación de la Semovi y hasta el mismo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, revelaron que se añaden tres nuevos señalamientos a los ya conocidos por los conductores. Para facilitar la identificación de los mismos, se revelaron a través de una conferencia de prensa, al tiempo que también han sido difundidos en las redes sociales de las autoridades capitalinas.

El primero tiene que ver con el uso del carril completo de cualquier vialidad de la capital mexicana. Esto quiere decir que los motociclistas están obligados a viajar como lo haría un vehículo de cuatro o más ruedas y no rebasar a dichas unidades viajando entre carriles.

Del mismo modo, se remarca a través de otro señalamiento que el uso de casco es obligatorio, tal como lo indica el nuevo Reglamento de Tránsito de la urbe y el cual además insiste en que los tripulantes de una motocicleta deberán usar dicha protección sin excepción.

Finalmente, se incluye otro en el cual se indica que ciertas áreas de la capital son destinadas al descenso de vehículos no motorizados o recreativos, donde se involucran bicicletas, scooters o patinetas, por mencionar algunos.

La Ciudad de México tendrá nuevos señalamientos de tránsito Crédito: X @andreslajous

A modo de evitar accidentes, también se incluyen señalamientos en donde se le pide a los motociclistas y peatones mirar a ambos lados de las vialidades primarias y secundarias de la urbe para evitar accidentes relacionados con un coche. Por ello, al ver este tipo de imágenes, se deberá hacer una pausa en el trayecto y asegurarse que el paso es seguro para además evitar afectaciones a terceros.

Motociclistas deberán seguir estos nuevos señalamientos Crédito: X @andreslajous

¿Cuándo se colocarán por las calles de la CDMX?

De manera paulatina, los nuevos señalamientos se colocarán en las calles de la capital, pero se adelantó que entran en vigor a partir del 1 de abril del presente año. Por hora, solo se involucra a la capital mexicana, es decir, aquellos que transiten por calles del Estado de México no verán ni la nueva señalética y tampoco será obligatorio el uso de casco para todos los tripulantes, ya que solo involucra a las leyes de la urbe y, hasta que no haya cambios y confirmaciones por parte de las autoridades mexiquenses, no se podrán aplicar multas relacionadas con este próximo cambio.

Finalmente, se recuerda que la única autoridad facultada para aplicar multas serán elementos de tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los cuales cuentan con unidades y uniformes en color verde fluorescente. En caso de que se trate de otra autoridad la que planea aplicar la infracción, se deberá presentar el respectivo reporte ante la dependencia antes señalada.