“La Chilindrina” confesó que le dolió más la muerte de “Don Ramón” que la de “Chespirito”

Ambos actores representaron a padre e hija en el exitoso programa mexicano (Foto: Archivo)

La reciente entrevista concedida por María Antonieta de las Nieves a la periodista Matilde Obregón ha revelado detalles conmovedores sobre las relaciones internas entre los integrantes del icónico elenco de Roberto Gómez Bolaños, conocido por programas que marcaron época en la televisión de Hispanoamérica. La actriz, mejor conocida como La Chilindrina, compartió experiencias personales, especialmente sobre el fallecimiento de Bolaños y Ramón Valdés, resaltando la complejidad de las dinámicas detrás de cámaras.

La emblemática actriz habló sobre la pérdida de Gómez Bolaños y mencionó que, a pesar de los conflictos legales previos por el personaje de La Chilindrina, su muerte fue un golpe muy duro, pues no pudieron hablar del tema.

“Muchísimo. Fue muy duro para mí y lo más duro es que ya no volvimos a tener contacto desde un pleito que hubo antes, pero no fue directamente conmigo, sino por los abogados por el personaje, entonces sí me dolió muchísimo”, dijo, subrayando la distancia que se creó entre ellos debido a disputas por derechos de “la Chilis”, manejadas por abogados.

La muerte de Roberto Gómez Bolaños fue un duro golpe para María Antonieta (Foto: Archivo)

Así mismo, De las Nieves expresó con particular emoción cómo afectó en su vida la muerte de Ramón Valdés, quien interpretó a “Don Ramón”, el padre de su personaje en la icónica serie El Chavo del Ocho.

“Pero al que sentí mucho más fue la muerte de Ramón Valdés, porque Ramón y yo sí nos seguíamos viendo con muchísimo cariño. Él nunca me decía ‘Toni’ o María Antonieta, me decía ‘mijita’, siempre fui su hijita”, reveló. Esta declaración no sólo muestra el fuerte vínculo entre ambos, sino también el afecto que persistía más allá de las pantallas.

Otro aspecto interesante de las declaraciones de la actriz de 74 años fue sobre su relación con algunos de los demás miembros del popular elenco conformado también por figuras como Florinda Meza o Angelines Fernández.

Ramón Valdés murió en 1988 a los 63 años (Foto: Captura de pantalla/YouTube@Jogeneto BC)

Mencionó que Édgar Vivar, quien brilló por décadas como “Ñoño”, “El señor Barriga” y “El Botija”, era su mejor amigo dentro del grupo, contrariamente a la relación con Juan Carlos Villagrán, “Quico”, con quien, a pesar de apreciar su trabajo en pantalla, nunca desarrolló una amistad profunda.

“Con Quico nunca tuve una gran amistad. Me gustaba mucho su personaje porque era muy simpático, pero nunca tuvimos gran amistad”, indicó de las Nieves.

Don Ramón fue testigo en la boda de La Chilindrina (Foto: Archivo)

La Chilindrina se quiere retirar de los escenarios “para no dar lástima”

Esta información surge luego de que hace unos días la actriz mexicana reveló sus intenciones por dejar atrás su popular personaje.

María Antonieta nunció a mediados de febrero de este 2024 que tiene programados sus últimas presentaciones arriba de los escenarios, ya sea como La Chilindrina o con cualquier otro personaje.

“Sí y te voy a decir por qué: espero que sea una gira larga, bastante extensa. Entonces si tengo 74 años, ¿cuántos años más puedo estar en un escenario? Yo no quiero dar lástima a la gente, por lo que ‘Los huevos de mi madre’ sí va a ser lo último”, dijo María Antonieta al medio El Colombiano, a propósito del estreno de dicha obra teatral.

La actriz habló sobre el proyecto y lo importante que es Crédito: De primera mano (Imagen TV)

“Así quisiera seguir haciendo a La Chilindrina, no lo iba a hacer con el mismo entusiasmo y la energía de los bailes y de las coreografías”, compartió en la entrevista.

“Para mí no fue un reto representar a la misma niña mientras pasaron los años porque me transformo cuando uso su ropa”, declaró la actriz que obtuvo un Récord Guiness por interpretar a su famoso personaje por 48 años ininterrumpidos.

Por ahora, De las Nieves tiene programada toda un gira por Colombia, donde se despedirá no sólo de sus famosas colitas, lentes de pasta, pecas y vestido verde, sino de la actuación en general.