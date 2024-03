¿Angélica Rivera no tiene dinero? Aseguran que “La Gaviota” vende su ropa usada y la de sus hijas

Angélica no ha regresado a la pantalla chica desde 2007 (Foto Instagram: @juansousaofficial)

Angélica Rivera, conocida popularmente como ‘La Gaviota’, se embarcó en un nuevo rumbo mercantil vendiendo ropa y accesorios de marca junto a sus hijas Sofía, Regina y Fernanda, según lo aseguró un popular periodista.

Esta decisión llega tras 17 años de ausencia en el mundo de las telenovelas, siendo Destilando amor la última producción en la que participó Rivera en 2007.

La actriz, que se divorció del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, hace cinco años, y quien reside actualmente en Miami, Florida, ha encontrado en la venta de artículos personales y de lujo un método para incrementar sus ingresos.

"Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme", declaró la actriz en su momento (Foto: Facebook)

La información proviene del periodista Jorge Carbajal, quien compartió detalles de las supuestas actividades comerciales de Rivera y sus hijas.

Aunque Rivera recibiría una pensión mensual de 50 mil pesos tras su divorcio con Peña Nieto -según lo reportó en su momento El Heraldo de México-, además de haber obtenido una propiedad, este emprendimiento representa una fuente adicional de recursos para la familia.

“La Gaviota’ vive en Miami desde hace tiempo. Entre las historias que se contaron se decía que la dejaron muy bien, económicamente hablando, carros, dinero y propiedades (...) Ya pasaron seis años, pero el dinero se va, pues resulta que ahora Angélica Rivera con el apoyo, con la ayuda de su tres hijas, se dedican a las ventas”, mencionó el periodista en su programa de YouTube En Shock.

Los productos ofrecidos serían de alta calidad, algunos incluso nuevos y con certificado de autenticidad, aseguró Carbajal. Las ventas se realizaría entre su círculo íntimo a través de fotografías de los artículos.

Angpélica y sus tres hijas estarían deshaciéndose de su guardarropa (Instagram/@sofia_96castro)

“Lo que venden es pura cosa de calidad, de marca, algunas cosas nuevecitas en sus cajas, con certificado y otras ya usaditas, pero las ventas no son en un tianguis. Le toman fotos a las cosas y entre las amistades que son muy ‘pipiris nais’ empiezan a decir ‘fíjense que una amiga me pidió que si le ayudo a vender una bolsa, oigan, un amiguito me dijo que si les interesa un reloj, les mando fotos’, están sacando mudas de ellas”, señaló el reportero de espectáculos que ha trabajado para Televisa.

Rivera y sus hijas se apoyarían entre sí para promocionar y vender estos productos, manteniendo un perfil bajo y lejos de cualquier tipo de mercado informal.

“Esto que les estoy contando es real, Angélica Rivera y sus tres chilpayates, andan metidas en las ventas de cosas de marca”, recalcó el también apodado ”Gigi”.

El divorcio de Rivera y Peña Nieto fue uno de los temas más comentados en su momento, especialmente por los detalles financieros que lo acompañaban, como la pensión mensual y la adquisición de una propiedad por parte de Rivera.

Estos movimientos hacia la independencia financiera y el emprendimiento personal por parte de Rivera y sus hijas señalarían un interesante giro en la vida post-divorcio de la actriz.