Critican a Belinda por cancelar en festival Bésame Mucho “por salud”, pero posar con mural en Iztapalapa

El evento tuvo lugar el pasado 29 de febrero (TikTok: @clubbelindagld)

Belinda se encuentra en medio de la conversación y no de manera precisamente positiva, pues la cantante canceló su presentación en un festival internacional a pocas horas de haberse presentado en un evento público en la Ciudad de México.

Y es que la cantante de 34 años anunció que no actuaría en el festival Bésame Mucho, a realizarse en Austin, Texas, Estados Unidos, pero inauguró un mural en su honor en la Central de Abastos, de la alcaldía Iztapalapa, en CDMX, lo cual generó suspicacias.

Fue el pasado jueves 29 de febrero cuando la intérprete hispanomexicana acudió al enorme establecimiento dedicado a la comercialización de comestibles a develar un mural realizado por la artista gráfica Rocío Darynee en su honor, recreando una escena del tema Cactus, con el que Belinda ha incursionado en el regional mexicano.

Belinda se dijo honrada por ser la inspiración de una artista gráfica (Foto: Instagram)

Medios de comunicación se dieron cita en el evento donde la también actriz cortó el listón inaugural de la obra de arte dedicada a su persona. “Gracias a la Central de Abastos por recibirme de esta manera, el poder venir y saber que una mujer tan hermosa y talentosa hizo esto, pues a mí me hace sentir mucho más feliz”, expresó la intérprete ante la mirada de la creadora de su mural.

Si bien los fans de “Beli” se mostraron emocionado por ver a la artista protagonizando esta enorme pieza gráfica, el malestar se hizo presente en las redes sociales cuando anunciaron la cancelación del show internacional de la famosa.

Por medio de un comunicado, el equipo de la ex prometida de Christian Nodal informó que la cantante no estaría en el escenario del festival Bésame Mucho, como había sido anunciada desde meses atrás.

De acuerdo con la información difundida por el staff de Belinda, la disquera JoyMusic Entertainment Records y el festival estadounidense, debido a una complicación en su estado de salud, la cantante de Sapito no podría presentarse en el Bésame Mucho 2024.

Se conoce que el mural fue promovido por la disquera Warner Music para honrar a Belinda (Foto: Instagram)

“A la comunidad de fans y seguidores de Belinda. Les informamos que, por prescripción médica, Belinda no podrá participar en el Festival Bésame Mucho como estaba programado”.

“La salud de Belinda es nuestra principal preocupación y seguimos las recomendaciones de los profesionales médicos. Apreciamos su comprensión y apoyo continuo hacia Belinda en estos momentos. Nuestra prioridad es su pronta recuperación. Les agradecemos su paciencia y lealtad hacia Belinda y su carrera artística”.

Esta comunicación generó una ola de comentarios pues algunas personas creen que esta decisión poco tiene que ver con el estado de salud de la intérprete.

El staff de Belinda aseguró que la ausencia de la artista obedece a motivos de salud (Instagram: @belindapop)

Incluso, señalaron que la inasistencia de Belinda al festival podría ir más allá de sus problemas de salud, ya que el pasado 2 de diciembre de 2023 canceló su show en el mismo evento, sólo que en aquella situación por una “situación migratoria”.

“Lamentamos anunciar que debido a trámites migratorios ajenos al artista y el empresario no será posible realizar la presentación en el Festival Bésame Mucho agendada este próximo 2 de diciembre”, se informó el año pasado.

Es por ello que las críticas no se han hecho esperar en contra de la actriz de Bienvenidos a Edén, pues muchas personas indican que desde hace algunas semanas el nombre de Belinda dejó de aparecer en el cartel promocional del Festival Bésame Mucho.

"Las clásicas", "Banda", "Rockero" y "¿Te gusta el pop?" son los stages de Bésame Muchos Fest 2024 (Foto: Instagram)

Los seguidores de “Beli Bélika” se mostraron decepcionados pues desde el pasado 26 de febrero el festival texano anunicó sus horarios, pero en ellos no aparecía el nombre de Belinda como parte del escenario “¿Te gusta el pop?”.

“Belinda nos falló otra vez”, “¿Y Belinda? Es la segunda vez que lo hace”, “¿De salud? Sí cómo no, si ahí andaba bien feliz con su mural pagado”, “No está enferma pues andaba promocionando en la Central de Abastos”, “Que les avisen con anticipación, para que no se muevan y pierdan tiempo, si cambian el schedule de alguien que quieran ver y no va estar, como me pasó a mí”, dijeron en redes sociales.