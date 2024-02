Casa Blanca aclara que no está investigando a AMLO por nexos con el narco

FILE PHOTO: White House national security communications adviser John Kirby answers a question during a press briefing at the White House in Washington, U.S., February 15, 2024. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

La Casa Blanca aclaró que no está investigando al presidente Andrés Manuel López Obrador por sus supuestos nexos con el narco durante su campaña presidencial del 2018.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, anunció en conferencia virtual que la administración de Joe Biden no se está investigando al presidente López Obrador.

“Como me parece que el Departamento de Justicia ha dejado en claro, no se está investigando al presidente López Obrador. Sería responsabilidad del Departamento de Justicia revisar cualquier acusación”, dijo Kirby.

“Por mi parte, yo los refiero al Departamento de Justicia para darle seguimiento. Y de manera separada y aparte de esa discusión, nosotros seguimos trabajando con la Administración del señor López Obrador para hacer frente a esta oleada sin precedentes de migración en el hemisferio y a la situación en la frontera, que sigue siendo prioridad para el presidente Biden y esta Administración”, explicó el portavoz.

AMLO informó que el medio estadounidense le hizo llegar en tono “amenazante” un cuestionario para aclarar el suepuesto financiamiento del narcotráfico en su última campaña presidencial. (Foto: Infobae México)

Kirby apuntó que por eso el gobierno de Biden tenía tanto interés en el acuerdo del Senado incluyera “fondos para la seguridad fronteriza. Pero, insisto, los refiero al Departamento de Justicia para datos específicos. Pero ellos ya han dicho de manera oficial, que no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador”.

La aclaración surgió a partir del reportaje del diario estadounidense The New York Times en donde se reveló que el gobierno de Estados Unidos investigaba los vínculos de gente cercana al presidente López Obrador con sicarios del narcotráfico.

Durante la conferencia matutina de este 22 de febrero del presidente López Obrador en Palacio Nacional, el mandatario informó que el medio estadounidense le hizo llegar en tono “amenazante” un cuestionario para aclarar el suepuesto financiamiento del narcotráfico en su última campaña presidencial.

“La corresponsal de The New York Times, envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono que ahora van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA donde gente vinculadas a mi recibieron dinero, ya no en el 2006, sino en el 2018, sino que entregaron dinero a mis hijos”, dijo el mandatario federal que hizo público el escrito que le envió el periodista Natalie Kitroeff, al tiempo que leyó en cadena nacional el teléfono de contacto del corresponsal del estadounidense.

El periódico The New York Times respondió a las críticas de AMLO. | Captura de pantalla

En la publicación The New York Times se informó que agentes de Estados Unidos llevaron a cabo indagatorias por varios años sobre acusaciones que vinculaban a colaboradores del presidente López Obrador con cárteles de narcotráfico, quienes habrían recibido millones de dólares después de la asunción del actual mandatario.

Dichas indagaciones apuntaban a posibles relaciones entre importantes miembros de cárteles y asesores y funcionarios próximos al presidente mexicano. No obstante, Estados Unidos decidió no iniciar una investigación formal contra López Obrador y los casos fueron cerrados sin presentar acusaciones.

La investigación reveló que durante la administración de AMLO, se identificaron posibles conexiones entre su círculo cercano y los cárteles, pero no se encontraron evidencias directas que vincularan al presidente con dichas organizaciones criminales, mencionaron fuentes anónimas familiarizadas con el caso al diario.

AMLO mañanera acusaciones 2018.

Informantes jugaron un papel clave al proveer detalles sobre supuestas reuniones entre aliados de AMLO y líderes del narcotráfico, aunque la veracidad de estos testimonios y la independencia de su confirmación quedaron inciertas.

El diario señaló que la adminstración de Biden enfoca parte de su interés en mantener una relación estable con México, debido a su valor como socio comercial clave y su cooperación en el control del tráfico ilegal de drogas, como el fentanilo, a través de la frontera sur. Los esfuerzos previos de EE.UU. por procesar a funcionarios extranjeros de alto nivel han sido escasos y complejos, atizando las llamas de la diplomacia internacional, tal como sucedió con la detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda durante la administración de Trump, lo que causó una marcada tensión entre ambos países.