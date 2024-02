AMLO revela que The New York Times investiga financiamiento del narco en su campaña de 2018: “Fue amenazante”

El presidente reveló una nueva investigación periodística en su contra Foto: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el diario estadounidense The New York Times le hizo llegar un cuestionario para aclarar una investigación que se realiza sobre el supuesto financiamiento del narcotráfico a su campaña presidencial, ahora en el año 2018, cuando resultó electo.

Durante La Mañanera, el presidente López Obrador habló sobre la entrevista que concedió a la periodista rusa Inna Afinogenova y cómo ahora, en tono “amenazante”, recibió un cuestionario por parte del New York Times para aclarar esta nueva investigación basada en información de la Administración de Control de Drogas, la DEA.

De acuerdo con el presidente, esta investigación deja ver una supuesta entrega de dinero a sus hijos y reveló que el ultimátum le daba hasta las 17:00 horas del miércoles 21 de febrero para responder a esta solicitud.

“La corresponsal de The New York Times, envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono que ahora van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA donde gente vinculadas a mi recibieron dinero, ya no en el 2006, sino en el 2018, sino que entregaron dinero a mis hijos”, dijo el mandatario federal.

El presidente López Obrador reaccionó al cuestionario sobre una nueva investigación que señala financiamiento del narco, ahora en su campaña de 2018

AMLO lee cuestionario de NYT

Durante La Mañanera, el presidente de la República hizo público el escrito que Natalie Kitroeff, corresponsal de The New York Times, le envió y los cuestionamientos que se le realizan. El mandatario federal aprovechó para responderlos.

En uno de ellos, se indica que las autoridades estadounidenses cerraron la investigación, al igual que con la que se realizó en las elecciones de 2006, para evitar un conflicto diplomático entre Estados Unidos y México, principalmente luego de la detención del general exsecretario Salvador CIenfuegos en el año 2020.

A esta situación, López Obrador aseguró que el gobierno de Estados Unidos le tuvo miedo a México y por ello abandonó las indagatorias.

“Nos tuvieron miedo porque a México se le respeta”, dijo el mandatario federal en su conferencia, en la que además, rechazó cada uno de los cuestionamientos que se le realizaron, en los que se menciona a supuestos “informantes” y la existencia de videos en los que se ve a sus hijos recibir dinero por parte de los narcotraficantes.

El presidente expuso el documento íntegro con los cuestionamientos del NYT. (Presidencia)

El presidente acusó que por estos señalamientos no hay pruebas: “Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo el New York Times”.

“Vamos a esperar su reportaje”

Después de leer los cuestionamientos que la periodista Natalie Kitroeff envió al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, el presidente López Obrador manifestó su confianza en que el Gobierno de Estados Unidos hablará sobre este asunto, no obstante, reconoció que está en su derecho de guardar silencio.

“Ya está la respuesta, vamos a esperar el reportaje”, dijo el presidente López Obrador en su conferencia, para después dar paso a temas económicos, en los que se revelaron datos sobre el Producto Interno Bruto (PIB), la inflación y su aprobación en todas y cada una de las entidades de la República.

Momentos después, el presidente aseguró que este tipo de temas surgen debido a la época electoral que se vive tanto en México como en Estados Unidos, país en el que se renovará la Presidencia en noviembre de este año.

Luego el presidente dijo que temas como el del narcotráfico es usado principalmente en aquel país durante esta época electoral, en lugar de hablar sobre cómo atender las causas del consumo de drogas como el fentanilo, que, recordó, se ha convertido en una especie de epidemia.