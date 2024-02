Hellmann’s da otra oportunidad a Pedro Sola tras error con mayonesa McCormick; éste día lo repetirá en Ventaneando

(Tiktok pedrosola/TVAzteca)

Hace varios años, Pedrito Sola se convirtió en meme después de equivocarse garrafalmente en un promocional de mayonesa Hellmann’s al confundirla en vivo con la marca con McCormick. Así, a más de una década del suceso, el conductor reveló que finalmente ‘ya lo perdonaron’ y le darán otra oportunidad.

¿Cuánto pagó Pedrito Sola por su error?

En una antigua entrevista con Aurora Valle, Pedrito Sola habló sobre el bochornoso momento que vivió frente a las cámaras y detalló que después de equivocarse temía que lo corrieran del vespertino liderado por Pati Chapoy.

Por suerte esto no resultó de esa manera, sin embargo, el artista sí tuvo que enfrentar algunas represalias.

(Captura YouTube: Ventaneando)

“Tuve que pagar 75 mil pesos que me descontaron de 5 a la quincena, ¿Cómo ves? Yo pensé que me iban a correr, no me corrieron afortunadamente, pero tuve que pagar en abonos, pero pues cada quien paga sus errores, fue un error muy duro”, comentó en aquel entonces.

Asimismo, ahondó que después de ese precedente, la forma de hacer las menciones dentro del programa de Tv Azteca cambiaron radicalmente para evitar otro tropezón.

“¿Sabes qué es lo que hacemos ahora en Ventaneando? Como llegamos temprano al canal, entonces de 2 a 3 grabamos las menciones y si te equivocas la repites, y nada más en el momento en el que va a salir la mención, pues me salgo para regresar que dizque de la mención y la gente ni cuenta se da porque estoy vestido idéntico y todo está igual, pero así si te equivocas, se repite y se acabó”, explicó el comunicador”, relató en aquel momento.

Cuándo será el nuevo anuncio de Pedro Sola

Fue a través de su cuenta de TikTok donde el carismático presentador de espectáculos se mostró sumamente emocionado por resarcir su error.

(Foto Instagram: @tiopredritosola)

“¿Qué creen, amigos? Hellmann’s me dio otra oportunidad y estoy feliz de la vida. Todo esto no se lo pueden perder”, expresó.

Pedrito Sola detalló que los espectadores podrán ver cómo hace su segundo intento de este comercial para Hellmann’s el próximo 14 de febrero durante la transmisión habitual de Ventaneando.

Las reacciones no tardaron en aparecer y varios de los fans se mostraron divertidos con esta situación.

“Sería histórico que dijeras mayonesa la costeña”. “Romper un evento canónico puede reiniciar el universo”. “Ánimo, lleva esperando esto por años”. “Si te vuelves a equivocar te haces más famoso”, son algunas de las menciones que aparecieron.