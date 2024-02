Confirman presencia del CJNG, Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana en CDMX

Autoridades de la capital informaron sobre la captura de diversos sujetos (Mapa: Infobae México)

La capital del país es una entidad relevante para los grupos del crimen organizado, en la Ciudad de México operan grupos como la Unión Tepito, pero recientemente el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, confirmó capturas de grupos como la Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa.

Durante el miércoles 7 de febrero, el jefe de la policía capitalina ofreció una conferencia de prensa en la que, junto con el actual encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, presentó varias recompensas por información que lleve a la captura de hombres presuntamente ligados a grupos criminales.

Pero además de anunciar los 500 mil pesos que se ofrecen por cada uno de los cuatro objetivos prioritarios también mencionó las detenciones de hombres ligados a grupos del crimen organizado.

Líderes ligados a la Familia Michoacana capturados en CDMX

“El Padrino”, presunto líder de una célula de La Familia Michoacana (Captura de pantalla)

Las autoridades aseguraron durante el mes de enero a un total de 144 objetivos prioritarios de la capital del país. Entre los varios sujetos mencionados en la conferencia están David Omar “N”, alias El Piwi, presunto integrante de la Unión Tepito que fue asegurado junto con otras cuatro personas.

Pero también fueron detenidos líderes de la Familia Michoacana y un integrante del también llamado Cártel del Pacífico. Los sujetos identificados como líderes de la Familia Michoacana son Alfredo “N”, alias El Padrino y Ricardo “N”. El primero de ellos fue capturado en noviembre del años pasado en la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, El Padrino fungía como líder de un grupo delictivo perteneciente a la Familia Michoacana relacionado y quien fue ligado con varios grupos de choque dedicados a la venta de drogas, extorsiones y homicidios en Milpa Alta, Tláhuac (entidad en la que presuntos miembros del grupo criminal anunciaron su llegada en enero del 2023) e Iztapalapa. Su captura fue realizada luego de cateos en tres inmuebles.

Diversos hombres armados aparecieron en un video y amenazaron a varias personas para anunciar su llegada a Tláhuac (Foto: Captura de pantalla/Twitter/@Gposiadeoficial)

Respecto a Ricardo “N”, las autoridades indicaron que fue detenido el 27 de septiembre pasado y en las imágenes compartidas se puede leer que “tiene bajo su mando a un grupo de sicarios y distribuidores de droga y armamento”. Los integrantes de dicho grupo además se encargan de realizar homicidios en contra de miembros de organizaciones rivales.

Según las investigaciones, Ricardo sería líder de dicho grupo delictivo y serviría como enlace con grupos locales con el objetivo de generar alianzas en las que se ofrece protección a nombre de la Familia Michoacana. Mientras que otro de los miembros del mencionado grupo es Luis Gael “N”, detenido el 27 de septiembre y ligado con amenazas contra grupos rivales.

Eduardo Felipe “N” es identificado como miembro del Cártel de Sinaloa y estaba encargado de la venta, compra y distribución de drogas y armamento, además de ser un generador de violencia en la capital del país, donde también se ha registrado la operación de personas ligadas al grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Mapa del narcotráfico en CDMX (Foto: Sedena)

Con las detenciones mencionadas las autoridades identificaron algunas e las operaciones que tienen los grupos criminales mencionados en la capital del país. Cabe recordar que en el mapa filtrado, por el grupo Guacamaya, de la Secretaría de la Defensa nacional (Sedena) se podían ver los grupos criminales con presencia en la CDMX. Aunque en dicha ocasión aparecían organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no estaban la Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa.

“Aquí no se mete nada de bajo del tapete y a nada se le llama por un nombre que no es el que merece; la presencia de estos grupos en la Ciudad ha tenido distintas etapas a través de la historia, no solamente en los últimos cuatro años, etapas que han sido documentadas”, fueron parte de las declaraciones de las autoridades.