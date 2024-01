Cristina Saralegui reapareció tras retiro de 14 años: “No soy drogadicta”

Saralegui repareció en la pantalla de Univisión en su cumpleaños número 76 (Foto: Instagram)

La reconocida presentadora de televisión Cristina Saralegui marcó su regreso a Univision después de 14 años, participando como invitada en el programa matutino Despierta América este lunes 29 de enero.

La aparición de la presentadora de origen cubano coincidió con la celebración de su cumpleaños número 76 en el foro de televisión, donde fue recibida con globos y un pastel. A pesar de los desafíos físicos, pues ingresó al set con un poco de dificultad, Saralegui utilizó la plataforma para desmentir rumores acerca de su bienestar y estado financiero.

Durante su intervención, la ex conductora del emblemático programa El show de Cristina expresó su molestia por los rumores que han circulado en su ausencia de la esfera pública, enfatizando su retiro voluntario y desmintiendo especulaciones sobre problemas de salud y financieros.

“Yo soy una persona privada, no salgo mucho (...) me están diciendo que si estoy bien, me escribe hasta mi prima de España (...) Estoy retirada hace 14 años, calladita te ves más bonita, en mi casa, sin jorobar a nadie, sin meterme con nadie”, expresó.

"El show de Cristina" permaneció al aire durante más de 20 años y fue un referente para la comunidad hispana (Foto: Archivo)

La presentadora, conocida por su liderazgo de opinión entre la comunidad hispana hace casi 20 años gracias a su talk show, un espacio que dirigió en Univision por más de dos décadas, destacó su deseo de mantenerse alejada de controversias y aseguró estar disfrutando de su vida lejos de las cámaras.

Además, pidió al público que no se preocupe por ella, pues se encuentra disfrutando su retiro.

“Me la paso súper bien, ni me desenterraron de ningún lado, ni llegué en silla de ruedas... Yo ni soy alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy quebrada, en qué cabeza cabe que con todo lo que yo trabajé en mi vida, que nosotros que éramos dueños de tres estudios de televisión, vamos a estar quebrados, es que son brutos”, dijo Cristina María Saralegui de Ávila, nacida en Miramar, La Habana, en 1948.

La conductora aclaró los rumores de su distanciamiento Crédito: YouTube@Despierta América

Cabe destacar que hace un tiempo aclaró detalles sobre su salida de Univision, y reveló que fue una decisión tomada por los ejecutivos del canal y no por elección propia.

En una entrevista con la revista People, Saralegui compartió cómo esta transición no fue fácil, pese a las ofertas posteriores para participar en proyectos especiales, decidió no regresar a la televisión como acto de respeto hacia su trayectoria profesional y personal.

Cristina Saralegui pidió a sus seguidores que no se preocupen por ella, pues se encuentra bien (Foto: Instagram)

“Fue muy difícil porque yo no me fui de mi trabajo, a mí me botaron, me echaron. No estaba preparada para eso. Me dijeron: ‘Cristina, esto no tiene que ver con rating, esto tiene que ver con que es un programa que ha estado muchos años en el aire y ya queremos dejarlo descansar y que te puedas ir”, señaló entonces.