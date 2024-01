Beca Pilares 2024: cómo revisar los resultados y saber si obtendrás el apoyo económico

La Beca Pilares anunciará los resultados en su sitio oficial (X/@SECTEI_CDMX)

La beca que ofrecen Pilares cada año anunciará sus resultados y es necesario contar con algunos datos para consultar si serás beneficiado con el apoyo económico que puede ser de hasta mil 400 pesos.

Te puede interesar: Buscan candidatos: abren vacantes con sueldo de 14 mil pesos para el programa Pilares de CDMX y estos son los requisitos

Según indica la convocatoria de la Beca Pilares Bienestar 2024, el apoyo que da este programa está dirigido únicamente para aquellas personas que se comprometieron para ser parte de Pilares, realizando alguna actividad dentro de sus puntos en la Ciudad de México.

Los depósitos, que serán mensuales, serán diferentes para los beneficiarios, dependen de su nivel académico o si se registraron por su buen desempeño en actividades en las que se considere que desarrolló un talento.

La Beca Pilares depende del nivel académico del solicitante, puede ser de hasta mil 440 pesos (Foto: Cuartoscuro)

Si concluiste con éxito tu registro, deberás revisar los resultados a partir del 26 de enero en el sitio oficial de Pilares, donde serán publicados. Para poder consultarlos será necesario contar con el folio de registro que el sistema expidió para cada interesado al final del proceso.

Te puede interesar: En dónde puedo tomar cursos gratuitos para presentar el examen COMIPEMS 2024

Lo único necesario para acceder al listado es revisar en la pestaña Resultados, Aspirantes a Beneficiarios de Programas Sociales de la página de Convocatorias de Pilares, https://sec.pilares.cdmx.gob.mx/convocatorias.

En esa sección encontrarás un documento en el que se desglosarán todos los folios de las personas que fueron seleccionadas como beneficiarios. Deberás buscar tu número en la lista, no está por nombres. Hasta el momento, el programa no ha anunciado si existirá la opción de recuperar el folio para aquellas personas que lo hayan extraviado, pues no se ha activado el formulario de recuperación.

Aquellos no seleccionados tienen la opción de pedir una reevaluación de su caso, enviando un escrito explicando su situación (Foto: Twitter/ @bereheca)

Ya están disponibles los resultados de los siguientes programas del 2024: Talleres de Artes y Saberes Comunitarios Pilares; Beca Pilares Bienestar (Coordinadores y Talleristas); Pilares 2024 Ciberescuelas; Ponte Pila, Deporte Comunitario para el Bienestar y Pilares, Educación para la Autonomía Económica.

Te puede interesar: Hoy No Circula: ¿Qué hologramas pueden circular en CDMX y Edomex?

En el caso de que no hayas sido elegido como beneficiario y estés inconforme con esto, tendrás hasta 15 días naturales para presentar un escrito en el que expliquen su inconformidad.

La carta deberá contener los datos mínimos de identificación (nombre completo y folio), deberá estar firmado (en el caso de que se trate de menores de edad, tendrá que tener la firma de la madre, el padre o un tutor legal) y dirigido al titular de la Dirección de Educación Participativa y Comunitaria. Se deberá adjuntar todos los documentos que se necesitaron para el registro.

Pilares ya emitió los resultados de sus primeros programas de 2024; los documentos se encuentran en su página oficial (Cuartoscuro)

Este escrito se enviará por correo a informacion.ciberescuelas@sectei.cdmx.gob.mx con copia a becapilares@pilares.gob.mx. La institución tendrá 30 días hábiles para emitir una respuesta, la cual se enviará al solicitante a través del correo electrónico.

¿De cuánto es el apoyo económico de Pilares Bienestar?

El monto que ofrece esta beca, que está dirigida a alumnos de nivel educación básica, media superior y superior que realicen actividades en Pilares, depende de la escuela en la que se encuentren inscritos los beneficiarios y el nivel en el que se encuentren.

En el caso de los jóvenes de entre 15 y 29 años que iniciarán o ya se encuentran estudiando la secundaria en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, obtendrán 960 pesos mensuales.

Fotografía: Tania Victoria/ Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Los beneficiarios de entre 15 y 29 años de edad que estén inscritos en una escuela de nivel bachillerato, también obtendrán 960 pesos al mes.

Los jóvenes que tengan entre 18 y 29 años de edad y que estén estudiando la licenciatura en alguna universidad pública, tendrán depósitos mensuales de mil 440 pesos.

Por último, aquellos que se hayan registrado como alumnos de alto rendimiento en el deporte, la cultura o que busquen la autonomía económica, obtendrán un apoyo de mil pesos.