¡No se quedó callado! Nicola Porcella se pronuncia sobre la agresión a Paola Suárez

Luego de la indignante agresión por parte de José de Jesús Castro Gómez, hacia su prometida Paola Suárez, íntima amiga de la ganadora de la Casa de los Famosos e influencer reconocida por ser integrante de las Pérdidas, Wendy Guevara, en la que comprometió su integridad física al propinarle una golpiza en la que prácticamente le pulverizó todo el rostro y quedó irreconocible al grado de no saber si podrá recuperar su ojo, millones de usuarios se dieron a la tarea de estar insistiendo a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto y se aplique todo el peso de la ley en contra del agresor, quién un día antes había presumido haberle pedido matrimonio a Paola.

Mediante un live en Tik Tok el peruano muy afín con la cultura mexicana, influencer y segundo lugar de La Casa de los Famosos, amigo íntimo de Wendy Guevara, Nicola Porcella rompió el silencio sobre la agresión, esto fue a raíz de qué uno de sus seguidores le preguntó sobre lo que él pensaba acerca de lo qué pasó con Paola a lo que él dijo:

“Me dio mucho coraje les soy honesto me dio mucha rabia, yo se que soy amigo de Wendy y para mi Wendy es como mi hermana, y me asusta que le pueda llegar a pasar algo a ella. Estoy cansado de los transfeminicidios, espero que se haga justicia por que para mi Paola es una gran mujer, mujer que ha salido adelante con mucho esfuerzo, que realmente se ha ganado todo el éxito que ha tenido. Me gustaría encontrarmelo a él y decirle, conmigo, porque no se hace eso y menos a una mujer.Tengo entendido que alguna vez le intentó robar su dinero y no es justo, sé lo que a ella le cuesta ganárselo, le mando muchas fuerzas, es una gran mujer se merece todo lo mejor del mundo y espero que se haga justicia, como tiene que ser, ese muchacho se merece la cárcel y nada más que eso, vamos a apoyarlos, basta de Transfeminicidios y tanta violencia.”

Nicola Porcella en live. Foto: Captura Tik Tok

Me dolió en el corazón y me dolió ver las fotos de Paola así, fuerza para que salga adelante. Nicola había subido una historia a Instagram para condenar la situación pero tuvo que borrarla por no taparle los ojos al agresor.

Paola Suárez está en el hospital; requiere una cirugía Foto: YT/Paolita Suarez

Ante las acusaciones el novio de Paola se defendió diciendo que él no la había agredido y que pronto se sabrá su versión aunque argumenta que la lesión la provocó una lampara de noche que tiene al lado de su cama