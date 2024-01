Así reaccionó Faitelson a la supuesta detención de Julio César Chávez Jr. en EEUU por posesión de armas

Chávez Jr. habría sido detenido en Estados Unidos por posesión de un arma Foto: Cuartoscuro

Julio César Chávez Jr. está pasando por un momento crítico, pues a pesar de sus esfuerzos por vencer su problema de adicciones, no lo ha logrado y ahora estaría involucrado en problemas legales en Estados Unidos. La mañana de este lunes 8 de enero trascendió la noticia de que el Junior habría sido detenido en Los Ángeles, California.

Los reportes que publicó el medio TMZ Sports indicaron que la policía acudió al hogar de Julio César luego de que un fan llamó al 911 —porque vio desde una transmisión la condición en la que se encontraba el hijo del gran campeón mexicano—, en el cateo la policía habría encontrado un rifle de denominación ilegal, así que se lo habrían llevado preso.

Esta situación en México generó una serie de reacciones entre la prensa y los fans de Chávez Jr., entre ellos David Faitelson. El comentarista de TUDN lamentó la situación en la que se encuentra el hijo de Julio César Chávez y compartió su postura ante el lamentable hecho que está afectando a la dinastía Chávez.

Chávez Jr. se ha mostrado delirante en varias transmisiones en redes sociales (TikTok @JulioCesarChavezJr)

Por medio de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el controversial periodista se sensibilizó con lo que está ocurriendo con el primogénito del César del boxeo, ya que expuso que está destruyendo su vida. Ironizó que no le bastó con acabar su carrera, sino que ahora está atentando con “destruir su vida”.

Por ello Faitelson reaccionó de la siguiente manera a la detención de Chávez Jr.:

“Julio César Chávez Junior escribió primero un manual de ‘como destruir una carrera de boxeador profesional’. Ahora, esta trabajando en otro manual: ‘Como destruir tu vida…'”

Faitelson lamentó la situación de Chávez Jr., quien habría sido detenido en EEUU (X/ @DavidFaitelson_)

Y es que, además de ser un crítico del boxeo mexicano, Faitelson es una persona cercana al retirado púgil, por lo que ha seguido de cerca el martirio que ha pasado Chávez González por intentar ayudar a su hijo a superar sus adicciones.

Hasta las 16:30 horas de este día, la familia de Chávez Jr. no ha expresado alguna postura sobre el supuesto suceso que tendría preso al Junior en Los Ángeles. Cabe recordar que cuando se filtró la noticia de que Julito habría estado en un hospital psiquiátrico, su papá fue el primero en dar la cara y desmentir toda la noticia.

En aquel entonces explicó que su hijo se encontraba bien, negó que la salud mental del Junior estuviera grave.

La primera recaída de Julio César Chávez Jr.

Todo el 2022 Julito estuvo en una clínica de rehabilitación, la misma a la que acudió su padre cuando enfrentó su problema. A principios de 2023 dejó el anexo y empezó a retomar su vida personal, incluso tenía programada una pelea de exhibición con su padre y Érick Terrible Morales, pero no se pudo llevar a cabo.

En mayo de 2023, JC Chávez confirmó que su hijo padecía de depresión y estaba vulnerable a recaer (YouTube/ David Faitelson)

Una primera recaída provocó que Julio César Chávez cancelara el evento y ofreciera una entrevista a Faitelson para explicar la condición médica de su hijo. Reveló las consecuencias en su salud que tuvo esa recaída, y al borde del llanto reveló más detalles de la situación de Chávez Jr.

“Informales que, ya ves que ha habido muchos rumores sobre una recaída de Julio […] desafortunadamente Julio sufre depresión, se tomó un ansiolítico, tenía dos días sin dormir y empezó a delirar, se le inflamó el cerebro, no durmió... volvió para atrás”.

En aquella entrevista, el César del boxeo se mostró sensible y vulnerable por lo que estaba atravesando su hijo, meses más tarde el Junior volvió a retomar sus entrenamientos con la ilusión de volver al ring; se mudó a Estados Unidos, pero no ha podido hacer frente a sus problemas de adicciones. El propio Julio César aceptó que ya no puede hacer nada por su hijo.

José Ramón Fernández también lamentó al situación de Chávez Jr.

Otro de los analistas deportivos que reaccionó a la noticia fue José Ramón Fernández. El analista de ESPN calificó como una “pena” que al Junior le pesara tanto el nombre y legado de su padre, así lo expresó en redes sociales:

“Una pena que al hijo de una gran figura le haya pesado tanto el nombre de su padre y siga dando de que hablar en el mal sentido. Julio César Chávez Jr. Ahora es detenido en Los Ángeles por posesión ilegal de arma, un rifle de asalto”.