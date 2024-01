Julio César Chávez Jr ataca a su papá otra vez y lo culpa de lo que le pueda pasar: “Me puedo morir”

Julio César Chávez culpó a su padre de "lo que le pudiera pasar" Foto: Cuartooscuro

Los problemas entre Julio César Chávez y su hijo Junior no terminan, luego de que el gran campeón mexicano le dedicara un mensaje de Navidad y Año Nuevo a su hijo, con la ilusión de que recapacite sobre su comportamiento, Chávez Jr. volvió a atacarlo, y en esta ocasión lo culpabilizó de lo que le pudiera pasar.

Te puede interesar: Julio César Chávez Jr acusa a su padre de querer matarlo y lo llama “Basura”

Julio César Chávez Jr. acusó a su padre de ser el responsable de aquello malo que le pudiera pasar en un hipotético escenario negativo, según narró el propio boxeador en una transmisión en redes sociales, video que fue recuperado por la página de YouTube El Boxglero.

Según compartió Julito, teme por su integridad, ya que su expareja Frida y su papá estarían buscando hacerle daño. Aunque no detalló a qué se refirió con ese supuesto daño, en el video se puede apreciar la condición en la que se encuentra Julio César Chávez Jr., lo cual alarmó a sus fans.

Te puede interesar: ¿Qué pasó con Amalia Carrasco, la primera esposa de Julio César Chávez señalada por su hijo como víctima de violencia familiar?

Además, Chávez Carrasco argumentó que no tiene una manera de comunicarse, pues su celular habría sido hackeado por supuestas personas mandadas por su papá.

El gran campeón mexicano se preocupa por la salud y bienestar de su hijo (Foto: Cuartoscuro)

“Si me pasa algo es por culpa de mi papá, de Frida y de la muchacha que está aquí, porque ellas fueron las que hicieron esta cosa que se tiran en la noche, pero se fueron, y los muchachos que trajeron me hackearon el teléfono”

En el video, el aún boxeador refiere a una supuesta medicina que le dan sus familiares para que se vea “mal”. Cabe recordar que Chávez Carrasco compartió meses atrás que se va a divorciar de su esposa Frida Muñoz, por lo que en el video habla de esa demanda; aunque no hay certeza de cómo está su situación familiar, Julio César insistió en que le quieren hacer daño.

Te puede interesar: Por qué Julio César Chávez no puede ayudar a su hijo Jr. a superar sus problemas

“Y así me hicieron la otra vez igual, Frida mandándome con el peruano, con la medicina que me dio también, para que me pusiera mal. Entonces, a ella le conviene por la demanda que va a hacer, porque sabe que hace todo mal. Esto es prueba correcta de que está utilizando gente y que trae todo ese envuelto en ese ambiente; es lo que le dije a la oficial ayer”, expuso en el video.

El Gran Campeón Mexicano envió un mensaje a su primogénito con motivo de fin de año. Crédito: X/@Jcchavez115

El hijo de la leyenda del boxeo mexicano insistió en que su papá y expareja están detrás de él, según Chávez Jr. su familia busca exponerlo para que parezca estar mal de sus facultades mentales y así “aprovecharse de él”.

“Entonces si algo me pasa es culpa de Frida y de mi papá que hicieron lo mismo otra vez junto […] me hacen como que estoy loco y ahí me agarran en la corte, y ya me agarran el dinero y me hacen ver como loco, imagínense para que haga algo la familia”

Por otra parte expresó que los videos que realiza para transmitirlos en sus redes sociales los borra su familia, aunque él vive en Estados Unidos y su papá en México, señaló que Julio César Chávez está detrás de él, por lo que temió por su vida. Confesó la preocupación que le genera esta situación y lo que podría pasarle.

JC Chávez, no puede ayudar a su hijo debido a que él vive en California, Estados Unidos, y las leyes de allá son más diferentes, no lo puede meter a algún anexo a la fuerza (Fotos: Cuartoscuro // IG@jcchavezjr)

“Y cada que subo videos me los borran, porque la policía saben que me quieren hacer algo, entonces es mi papá […] me puedo morir y por parte de mi papá y de Frida”.

Cabe recordar que en días recientes, el César del boxeo dedicó un mensaje a su primogénito y le pidió que recapacite, en especial por todas las “pendej****as” que ha estado hablando en redes sociales, de acuerdo con la postura de JC Chávez, no puede ayudar a su hijo debido a que él vive en California, Estados Unidos, y las leyes de allá son más diferentes, no lo puede meter a algún anexo a la fuerza.