Carlos Bremer: cómo llegó el empresario mexicano a Shark Tank México

Carlos Bremer era uno de los 'tiburones' de la edición mexicana de 'Shark Tank' (Foto: YouTube Sony)

Carlos Bremer era uno de los empresarios más importantes en nuestro país; sin embargo, no fue su trayectoria laboral como hombre de negocios lo que lo llevó a ser uno de los personajes más conocidos y reconocidos dentro de la sociedad mexicana, sino que fue gracias a su participación en el programa de televisión Shark Tank México.

Te puede interesar: Carlos Bremer: así era la lujosa mansión relacionada con el narco que compró por 100 mdd

Cuando se comenzaron a publicar los videos donde se veía al apodado “Tío Charly” en las redes sociales, principalmente en YouTube, así como su participación en las diferentes presentaciones que realizaban emprendedores para conseguir su tan anhelada inversión, el empresario mexicano comenzó a ganarse a los televidentes del show.

Pero muchos se preguntan cómo fue que Carlos Bremer tomó la decisión de integrarse a Shark Tank México, además de cuándo fue que se volvió parte del elenco que conformaban a los inversionistas del programa de televisión. La respuesta ante estas dudas sorprendió positivamente a más de uno.

Shark Tank México volvió popular a Carlos Bremer. Foto: Canal Sony

Primeramente es importante señalar el tiempo en el que el empresario regiomontano se integró a Shark Tank México. El magnate formó parte desde los inicios del espacio televisivo pues inclusive estuvo presente en la conferencia de prensa que marcaba el inicio de un show que se desconocía si tendría éxito o no.

Te puede interesar: Ella es la esposa de Carlos Bremer

La primera emisión del programa relacionado con emprendimientos, emprendedores, inversiones y empresarios ocurrió el 17 de junio de 2016, es decir que, tras el inicio e la nueva temporada (aunque es necesario recalcar que Carlos Bremer ya no participaba en él) el espacio televisivo tiene 7 años al aire.

Pero ahora, lo más destacado de todo es el motivo que lo llevó a, primeramente aceptar, y luego permanecer como uno de los principales inversionistas dentro de Shark Tank México. La razón la reveló en una conferencia que mantuvo con alumnos de una universidad privada.

El empresario explicó por qué se integró al programa de televisión Crédito: YouTube: TEDx Talks

El motivo fue que decidió apoyar a los emprendedores que iniciaban su trayectoria empresarial justo como algunos empresarios lo ayudaron a él en el momento en que se decidió a vender calculadoras a diferentes compañías que eran dirigidas por amigos cercanos a su familia, aunque no la necesitaran.

Te puede interesar: Muere Carlos Bremer, amigo de Luis Miguel y ex integrante de Shark Tank

“A mí eso se me quedó muy clavado... vamos a apoyar a todos los que lo requieran... me gustaban los números... devolvemos muy poco, por eso cuando recibí la oportunidad de Shark Tank dije que no porque no tengo tiempo ni para mi familia... les iba a dar un patrocinio... me convenció el apoyo a los jóvenes porque a mí me apoyaron... ahora me toca a mí”.

La otra razón por la que Carlos Bremer aceptó estar en Shark Tank México

Carlos Bremer era conocido por sus intenciones de ayudar sin pedir nada a cambio, una de las razones por las que fue denominado como “altruista”. Lo que quedó más claro cuando contó, en una conferencia a alumnos de una universidad privada, que otra de las razones por las que entró a Shark Tank México fue para apoyar a los televidentes.

Esta fue una de las razones por las que decidió integrarse al elenco de inversionistas del programa de televisión pues se enteró, tras las primeras emisiones, que la audiencia estaba conformada mayormente por jóvenes y adultos no mayores a los 40 años de edad, por lo que pensó que podría tener ocasión de ayudarlos a inspirarse para ser inversionistas.

Carlos Bremer buscó la forma de apoyar a la juventud emprendedora y la encontró en Shark Tank México. (Foto: Captura de pantalla/YouTube@Shark Tank México)

Esto fue lo que comentó:

“Creo que los jóvenes... por lo que sé, la mayor audiencia es de 18 a 45 años... hay un mensaje que hay que hacer llegar bien que es cómo planear un negocio, con quién hacerlo, precauciones, tipo de socios, evaluar plan b o incluso uno c”.