AMLO dio a conocer el mensaje que recibió de los Reyes Magos

AMLO compartió mensaje por Día de Reyes EFE/Mario Guzmán

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), estuvo en Chicoloapan, Estado de México en un evento de los Programas para el Bienestar este 6 de enero. A propósito de la fecha, el mandatario nacional compartió un mensaje por el Día de Reyes.

Este día les traigo un saludo, una información de los Reyes Magos. Es que puse mis zapatos y una cartita anoche para ver qué nos mandaban, que nos traían los Reyes Magos y me dejaron una nota diciendo: “¿Vas a Chicoloapan? Ahí te encargo”.

López Obrador aseguró que recibió una carta firmada por Melchor, Gaspar y Baltasar en la que éstos enviaron “mucho amor, mucho cariño” a los habitantes de Chicoloapan. Sumado ello refirió que en su mensaje, los Reyes Magos recordaron que en el municipio habrá continuidad de los programas sociales y, en algunos casos, una expansión de su cobertura.

En su mensaje, el presidente destacó algunos de los apoyos que reciben los mexiquenses en Chicoloapan y que mantendrán este año:

- 788 mujeres y hombres de 18 a 29 años forman parte de Jóvenes Construyendo el Futuro y reciben 7 mil 572 pesos mensuales, equivalentes a un salario mínimo.

AMLO destacó que habrá continuidad del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (Foto: @JovConFuturo/X)

“Van a seguir recibiendo su salario mínimo para que trabajen como aprendices en talleres, empresas, en comercios y que no tomen el camino de las conductas antisociales, que no tomen el camino de la delincuencia, que se puede ser feliz estudiando, trabajando, saliendo adelante honradamente”

- 426 universitarios cuentan con una beca de 5 mil 600 pesos bimestrales.

- 8 mil 601 estudiantes del nivel medio superior reciben un apoyo económico de 920 pesos mensuales.

- 2 mil 534 alumnos de preescolar, primaria y secundaria reciben una beca mensual de 920 pesos mensuales. Serán incorporados 536 niñas, niños y adolescentes más.

- 44 de 90 instituciones de educación básica son parte de La Escuela es Nuestra y se reforzará el programa este año para beneficiar al 100 por ciento de los planteles.

López Obrador subrayó los apoyos para estudiantes de eduación básica FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

“Es mi compromiso y los compromisos se cumplen, para que a todas las escuelas les llegue su presupuesto y las madres, los padres de familia con sus sociedades, con sus directivos decidan qué hacer con ese presupuesto, ésto para mejorar las instalaciones educativas”, dijo.

- 11 mil 754 personas adultas mayores recibirán este mes pensión de 6 mil pesos bimestrales tras el aumento del 25 por ciento que cumplió el Gobierno de México este año.

- Las pensiones para niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad son universales entre cero y 64 años, gracias a un convenio entre los gobiernos federal y estatal,

- Continuará el programa Producción para el Bienestar a favor de mil 413 trabajadoras y trabajadores del campo, quienes también accederán a fertilizantes gratuitos.

- Se mantendrán los Créditos a la Palabra y las Tandas para el Bienestar.

- El Banco del Bienestar cuenta con una sucursal en el ayuntamiento, donde beneficiarias y beneficiarios cobrarán de manera directa lo que por derecho les corresponde.

AMLO garantizó continuidad de programas sociales en Edomex

Luego de leer el mensaje de los Reyes Magos, López Obrador recordó que su gobierno está próximo a terminar. No obstante, se mostró confiado en que habrá continuidad a los cambios que impulsó.

Sin mencionar nombres, el mandatario nacional afirmó que a quien le entregará la banda presidencial es “puro corazón” y tiene grandes simlitudes con él. En ese sentido, sostuvo que dejará el cargo contento.

“Yo ya no voy a estar porque ya estoy cumpliendo mi ciclo, ya me voy a jubiilar, ya entregué el bastón de mando y voy a entregar la banda presidencial pero con muy contento porque la persona que me va a sustituir es puro corazón, es igual que el que está hablando.”