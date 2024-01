Estos son los tés que curan el empacho

Persona experimentando dolor abdominal debido a un empacho - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto las abuelas, como las mamás mexicanas al menos en una ocasión han advertido a sus familiares sobre lo molesto que puede ser el empacho. Es por ello que aquí te decimos cómo tratar esta ancestral afección con tés sencillos de realizar en casa.

Qué es el empacho y ¿realmente existe?

Cabe señalar que según la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana el empacho es la enfermedad que se presenta en la población infantil y se caracteriza por diversos trastornos digestivos. Los cuales son ocasionados por ingestión de ciertos alimentos que se ‘pegan’ al estómago.

Algunos de estos son: pan, galletas, chicle, tierra, comida cruda o mal preparada, alimentos descompuestos. Asimismo, este padecimiento puede suceder por comer en exceso o con rápidez.

De acuerdo con lo señalado en La Gaceta por el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Roberto Campos Navarro, este padecimiento entra dentro de los denominados males regionales, es decir, enfermedades que prevalecen sólo en ciertas localidades del país o de Latinoamérica.

Según el artículo, en el Códice de la Cruz-Badiano de 1552 ya se hablaba sobre el empacho. Asimismo, en la tesis de Gregorio Vargas titulada ¿Existe el empacho en los niños? se logró demostrar que efectivamente existe y que era algo importante de estudiar.

No obstante, en el actualidad, aunque la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), excluye a ésta y otras patologías regionales de la lista, el experto Campos Navarro asegura que en la medicina no se puede afirmar que el empacho es ‘nada más’ una gastroenteritis aguda infecciosa, pues se debe tener en cuenta la complejidad de las patologías y quitarse los prejuicios de que éstas no son reales.

“Así que el empacho y el susto tiene sus propios procedimientos terapéuticos, en su mayoría eficaces, como en su mayoría también son eficaces los tratamientos biomédicos. Sin embargo, cuando a veces aquéllos o éstos no dan el resultado esperado, se recurre a otros. En algunos casos el tratamiento tradicional-popular resulta más eficaz y viceversa”, se lee.

Cuál es son los tés que cura el empacho

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana señala que existen varias plantas medicinales que se usan para curar el empacho. Éstas son algunas que puedes infusionar para sentirte mejor:

Manzanilla Hierbabuena Aguacate Canela Rosa de Cstilla

La malva, ruda, estafiate, limón, hierba de ángel u hoja zen son algunas hierbas que también podrían resultar útiles.