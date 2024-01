Rafa Balderrama dejó TV Azteca tras seis años

Rafa Balderrama dejó TV Azteca por problemas de salud Foto: IG/Foto del perfil de rafabalderrama rafabalderrama

Rafa Balderrama dio a conocer que después de haber trabajado por seis años en TV Azteca, tuvo que dejar la televisora debido a que sufre problemas de salud que no le permitirán continuar frente a las cámaras por un tiempo.

A través de redes sociales, el expresentador de Venga la Alegría (VLA) dio a conocer que su salud no se encuentra en el mejor punto, por lo que tendrá que alejarse de la televisión por unos meses.

Esto lo llevó a la decisión de despedirse de de la televisora del Ajusco, en donde además de ser presentador de VLA, fue parte de Corazón Grupero.

Con esta publicación, Rafa le dijo adiós a TV Azteca (Instagram/@rafabalderrama)

“Llegó el momento de decir gracias TV Azteca por estos años que me permitiste hacer entretenimiento en Corazón Grupero y Venga la Alegría fin de semana, y en los demás proyectos en que participé todos estos seis años”, escribió en una publicación que hizo en Instagram.

Agregó que el motivo por el que salió de la empresa de Ricardo Salinas Pliego fue que aún sufre de problemas en la pierna, los cuales fueron causados por el accidente que sufrió en 2022.

“Hicieron que este camino en temas de salud fuera más ligero y ahí es donde se toma la decisión de enforcarme a recuperarme al 100% de mi pierna izquierda en este 2024 que inicia y poder seguir avanzando. Sigo estando a sus órdenes, pero seguramente desde otra trinchera televisiva”.

El presentador ha tenido complicaciones por el accidente que sufrió en 2022 (Instagram/@rafabalderrama)

Hasta el momento, Rafa no ha dicho si se unirá a otra televisora.

Los problemas de salud de Rafa Balderrama por un choque

Cabe recordar que Rafa Balderrama sufrió un fuerte accidente de tráfico en 2022. En su momento explicó que los semáforos del lugar donde ocurrió el choque no estaban funcionando, por lo que se impactó contra un auto.

“Las luces de los semáforos nos hicieron una mala jugada, yo pensando que tenía el siga. Yo me debía de haber hecho el alto, desafortunadamente impactamos”, relató en el programa Corazón Grupero.

Tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia ya que sufrió la fractura de tibia y peroné. Aunque parecía que estaba teniendo una buena recuperación, después su compañero Gabriel Cuevas reveló que Rafa habría sufrido negligencia médica que no le permitía regresar a su trabajo; el tratamiento no habría sido el óptimo para él y no estaba recuperando su movilidad.

Balderrama tuvo que estar en rehabilitación por meses, ocasionalmente participando en algunos programas (Instagram/@rafabalderrama)

Tiempo después tuvo que ser llevado nuevamente a quirófano porque tenía otra fractura en la misma zona. Toda esta situación orilló a Balderrama a cada vez más posponer su regreso a la televisión.

Fue hasta mediados de 2023 que Rafa volvió a estar en los programas en los que colaboraba dentro de TV Azteca, por lo que su salida en este año fue sorpresiva para algunos.

En sus redes sociales, sus compañeros lo despidieron, enviándole los mejores deseos en futuros proyectos.

(Instagram/@rafabalderrama)

“Amigo toda la suerte del mundo, se te quiere”, escribió Kristal Silva; “Vienen cosas chingo*nas para ti mi Rafa. Aquí tu hermano a la orden”, compartió Kike Mayagoitia; “A BRILLAR como siempre lo has sabido hacer!!! Porque así eres tú no Rafa!!!! Una estrella que brilla donde quiera que se para”, publicó Liz Briones.

La salida de Balderrama fue sólo horas después de que VLA anunció cambios en el set donde se graba el programa y que el año pasado salieran varios conductores que estaban en la versión original del matutino, como fue el caso de Laura G, Anette Cuburu, Horacio Villalobos y Cynthia Rodríguez.