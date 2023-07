Laura G llora al despedirse de Venga la Alegría y su hijo la calla por decir una grosería al aire | VIDEO

La regiomontana formó parte del matutino durante cuatro años. (TV Azteca)

No hay fecha que no se cumpla y este viernes 28 de julio Laura G abandonó Venga la Alegría (VLA) después de cuatro años siendo la conductora titular. Como era de esperarse, la producción del matutino preparó un programa especial lleno de sorpresas para despedir a la conductora regiomontana entre abrazos y palabras de cariño.

“Este día me cuesta mucho trabajo despedirte porque parte de este gran trabajo es la posibilidad de que compañeros se conviertan en amigos y en esta ocasión no despido solamente a Laura, también despido a una de mis mejores amigas”, comenzó Sergio Sepúlveda.

La producción presentó una cápsula con los mejores momentos de Laura G en VLA. Estos van desde sus encuentros con sus compañeros hasta los momentos más íntimos que compartió al aire como la llegada de su hijo.

La regiomontana no pudo contener el llanto. (TV Azteca)

“Trabajar en este lugar es hermoso y lo hablaba con Pato, que uno va cambiando y este trabajo en especial se volvió parte de mi familia. Estoy muy agradecida con Azteca porque me dio unos laborales maravillosos con muchísima calidad, pero me dio una familia y no es cliché, realmente amo a las personas que están aquí, a quienes conocen y a quienes no conocen”, comentó Laura G entre lágrimas y junto a sus dos pequeños.

La conductora confesó que fue ella quien pidió ofrecer su último programa este 28 de julio y recibir unas palabras de su mejor amigo, Sergio Sepúlveda.

“Estos pequeñines gatearon en estos pasillos, este grupo fue la mejor guardería (...) a todos mis compañeros nuevos quiero decirles algo, me está costando cinco huevos y medio irme de este espacio y no espero que ellos (sus hijos) en algún momento me lo agradezcan, lo estoy haciendo por mí con todo mi corazón”, agregó.

La conductora dio un emotivo mensaje al despedirse de sus compañeros de VLA Crédito: TV Azteca

Fue justo en ese momento tan conmovedor cuando Lucio interrumpió a su mamá: “Ay no, cállate”. Laura no pudo más que reírse y terminar su discurso con un agradecimiento a los ejecutivos de TV Azteca.

Después de un corte comercial, Sergio Sepúlveda concluyó el programa con una mano en el corazón: “Eres la última gran amiga que he hecho en mi vida” y Laura terminó quitándose sus pestañas postizas que ya se le estaban cayendo por tantas lágrimas.

Según contó en redes sociales, fue su decisión no renovar su contrato. (TV Azteca)

Cynthia Rodríguez reapareció en VLA para despedir a Laura G

Durante la misma emisión, la producción transmitió un mensaje en video que la futura madre primeriza le mandó a su amiga: “Agradezco por haberte conocido en este programa tan maravilloso”.

Cynthia también abandonó el matutino para poder formar una familia con Carlos Rivera. (Instagram: @cynoficial)

¿Por qué Laura G abandonó Venga la Alegría?

Días antes de concluir su paso por el matutino de TV Azteca, la presentadora de televisión realizó una transmisión en vivo en Instagram donde confesó que tomó la decisión abandonar su espacio en televisión por sus hijos. Y es que en los últimos meses tuvo problemas para poder equilibrar su vida personal y profesional.

“Llevo seis años trabajando en una empresa maravillosa, pero estar en un matutino es muy demandante. Me refiero a muy demandante porque es una programa donde tienes que estar de lunes a viernes, como todos los trabajos y yo lo sé perfectamente, no se critica absolutamente de nada, pero estoy en un momento de mi vida en donde mis hijos están creciendo y no quiero perderme absolutamente nada de ellos”, comenzó.

La conductora terminará su contrato el lunes 31 de julio

Quiero gozarlos. Y ustedes dirán: ‘Pero de 9 a 1 pm están en la escuela’, sí, pero hay veces que se tienen que quedar aquí en casa porque me tengo que ir a trabajar y la verdad me cuesta mucho trabajo pedir permisos.

Pero eso no es todo, aseguró que se mantendrá vigente en su programa radiofónico e impulsará su emprendimiento Barco de Papel, una pequeña empresa que diseña y produce juegos didácticos para niños.