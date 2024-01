¿Dani Flow y Aleks Syntek se reconcilian? Éste es el amoroso mensaje que recibió el ‘Rey del Morbo’ del compositor

La supuesta enemistad de los cantantes surgió por una crítica sobre el reggaeton. Crédito: Cuartoscuro

Una vez más, Dani Flow se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por su supuesta rivalidad con Aleks Syntek. En esta ocasión, los cantantes mexicanos se sinceraron sobre sus ‘diferencias’ gracias a nada más ni nada menos que el ‘Escorpión Dorado’, quien se encargó de encararlos en su programa de YouTube con el único propósito de fomentar su reconciliación.

El martes 02 de enero de 2024 se estrenó una edición más de ‘El Escorpión Dorad al Volante’ con la participación estelar del ‘Rey del Morbo’. Fue en ese espacio donde el cantante se sinceró sobre sus primeros pasos en la industria musical nacional, reaccionó a las críticas en contra de sus canciones explícitas y compartió detalles sobre su vida privada.

Entre fotografías y comentarios burlescos, el Escorpión Dorado cuestionó a Dani Flow sobre su supuesta enemistad con Aleks Syntek. Sin profundizar en detalles, el reguetonero aseguró que actualmente no tiene ningún problema con el compositor pop, pues encuentra graciosas sus críticas y sólo usa la controversia como una estrategia publicitaria.

“Sentí que era un gancho de mercadotecnia”

El intérprete de ‘Martillazo’ confesó que cuando escuchó las primeras críticas que Aleks Syntek lanzó en su contra, se llevó una gran sorpresa, pues no esperaba que ‘Una leyenda del pop mexicano’ lo atacara.

“Todo bien con Aleks Syntek, incluso me gusta su música. Recuerdo su música en mi infancia y sé la posición que tiene en la música, pero fue cagado que hablara de mí y que me tirara, se me hizo chistoso (...) El único que no entiende que es desmadre es él, creo, porque me bloqueó”, comentó.

Aleks Syntek manda amoroso mensaje a Dani Flow

Tras conocer la versión del ‘Rey del Morbo’, el Escorpión Dorado puso sobre la mesa: “Yo voy a hacer que Aleks Syntek te tire buena onda. ¿Si lo logro, cuánto me das?”.

En cuanto Dani Flow ofreció 10 mil pesos, el youtuber mostró un mensaje que le mandó Aleks Syntek:

“Hola, mi querido Escorpión Dorado. Un saludo para Dani Flow de mi parte. Es un tipo con mucho ingenio, muy talentoso y que haciendo música pop sana estaría exitosísimo seguramente. Le mando un abrazo. Él sabe que no tengo nada malo en contra de él y que cada quien sus barbies y dile que está bien padriuris su música, bien chicle-bomba”.

Dani Flow quedó anonadado con las palabras de Aleks Syntek y no tuvo otra opción que pagar su apuesta.