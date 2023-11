“Solo piensa en sí mismo”: Fabiola Martínez arremete contra el Escorpión Dorado por terminar su romance

La conductora creía que el youtuber se divorciaría de su esposa. (Instagram: @danareconexion // @bellafaby)

Luego de que Alex Montiel reapareció con su esposa, Dana Arizu, para desmentir acusaciones de infidelidad y explicar que actualmente tienen una relación abierta, Fabiola Martínez (supuesta tercera persona en discordia) rompió el silencio sobre su amorío con el famoso youtuber mexicano y no solo aseguró que no tiene miedo de contar su verdad, también arremetió contra quien fue su pareja por terminar su relación sin explicación alguna.

“Yo no he salido a hablar ni a decir nada de esto que anda ahí rodando porque no tengo absolutamente nada que decir ni me interesa el tema, solamente una cosa, me sacaron que cambié lo que puse (una publicación) porque me amenazó la esposa de esta persona... no, no se equivoquen ¿ustedes creen que yo le voy a tener miedo a alguien? jamás”, comentó en una historia de Instagram.

“Si hago las cosas es porque luego digo ‘se va a mal interpretar y van a decir que estoy diciendo esto por esto’ y no es así. Yo las cosas de frente y claras, si no he querido hablar es porque no quiero, simplemente nadie me ha amenazado, nadie me ha dicho no digas nada. Quiero que quede claro, no tengo miedo a nadie”.

En el video se puede apreciar al creador de contenido Alex Montiel (Con Gorra amarilla) celebrando con otras celebridades, mientras la cámara lo captó besando a otra mujer.

De esta manera, la conductora de Telehit enfrentó no solo enfrentó los señalamientos en su contra, también aclaró que no ha recibido ningún tipo de comentario por parte de Dana Arizu.

Hasta ese momento, Fabiola Martínez no tenía ninguna intención de hablar sobre su romance con Alex Montiel, sin embargo, la situación cambió horas más tarde. Y es que publicó un comunicado de prensa en sus historias de Instagram donde dejó entrever que el también conocido como Dios del Internet habría decidido terminar su relación amorosa.

“Hay personas que solo piensan en sí mismos y se les olvida el otro lado que estaban construyendo, suelos, promesas y planes que se olvidaron. No pasa nada, soy una mujer que lo entrega todo, que da mucho amor y pues es lo que realmente tengo en mi corazón. Gracias familia y amigos por estar conmigo siempre”, escribió.

El influencer y su pareja aseguraron que no hubo infidelidad a pesar de que Álex Montiel fue captado besándo a la conductora Fabiola Martínez. Crédito:YouTube La Lata

Fabiola Martínez explotó contra Alex Montiel

Pero eso no fue todo, Fabiola Martínez aseguró que en ningún momento se involucró con un hombre casado porque Alex Montiel ya no tenía una relación con su esposa cuando comenzaron a salir. Incluso, la conductora aseguró que el matrimonio se encuentra en planes de divorcio.

“No me gustan las mentiras y yo no fui quien falló. Hoy todo queda totalmente enterrado, así que les pido que comprendan que yo no me metí en un matrimonio, ya que no existe tal cual. Yo estaba esperando un plazo que se acordó para que ese ‘matrimonio’ se diera por terminado legalmente. Tal vez todo esto salió a la luz antes de tiempo, pero fue lo mejor”, dijo.

Con este comunicado dio fin a su romance con el youtuber. (Instagram: @bellafaby)