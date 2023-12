¿Pïñalim y SimiFibra son buenos para bajar de peso? Experta explica la verdad

piñalim y simifibra -México- 26 diciembre (Piñalim, similares)

Existen muchos productos que se venden para la pérdida de peso, ya sea desde tés, laxantes, medicamentos, hasta batidos. Y en estas fechas decembrinas donde las posadas o cenas de Navidad y Año Nuevo son las protagonistas, es común que varias personas busquen opciones para que su físico se mantenga. En este sentido, productos como Piñalim o Simifibra suelen recomendarse, pero aquí te decimos qué opina una experta al respecto.

Te puede interesar: Por qué hacer dietas puede ser peligroso para la salud

Fue la nutrióloga de la Universidad del Valle de México, Yarabetzy Pantoja Mendoza, quien platicó con Infobae México sobre la verdad de estos productos y reveló si realmente son buenos o no.

¿Pïñalim y Simifibra funcionan?

De acuerdo con lo señalado por la también maestra en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este tipo de productos deberían ser un no rotundo.

(Farmacias Similares)

“No se deben consumir en esta época, ni en ninguna otra porque generan efectos en la salud. El uso de laxantes, tés laxantes puede afectar la microbiota y esto a su vez podría tener consecuencias en el sistema inmune o la absorción de nutrientes, puede llevar a un desequilibrio electrolítico”, comenzó a decir.

Te puede interesar: Seis de cada 10 Guardias Nacionales no cuentan con certificado de aptitudes para desempeñar sus funciones

La especialista ahondó que, pese a la forma en la que son publicitados estos productos, resulta importante tener en cuenta que pueden traer consecuencias negativas.

“Muchos de estos productos son ‘milagro’ pero se pueden promocionar como ‘naturales’, pero no por ser naturales significa que son inocuos y no afectan nuestra salud. Hay que tener mucho cuidado de todas aquellas acciones que se toman para lograr la pérdida de peso, porque recordemos que un número en la báscula no es más importante que nuestra salud”, sentenció.

Te puede interesar: Clima en Bahía de Banderas: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

En vez de hacer uso de este tipo de métodos para bajar de peso, la nutrióloga recomienda acudir con profesionales que ayuden a mejorar la relación con la comida y que cuenten con enfoques amables o no restrictivos, para que así los habitos alimenticios puedan ser sostenibles y a largo plazo.

Balanza y cinta de medir - (Imagen Ilustrativa Infobae).

De igual manera, Yarabetzy Pantoja dejó en claro que el peso o el número que muestre una báscula no lo es todo y que se puede tener buena salud o una excelente calidad de vida sin la necesidad de caer en productos milagros o actitudes compensatorias que podrían detonar Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).