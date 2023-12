América vs Barcelona fue un negocio fallido que ocasionó pérdidas millonarias; esta es la razón

El duelo América vs Barcelona representó pérdidas millonarias para los organizadores. (X/@ClubAmerica)

El Club América cerró el 2023 de la mejor manera luego de obtener el título de la Liga Mx, además, vencieron al Barcelona en duelo amistoso el pasado jueves 21 de diciembre, sin embargo, por desgracia el encuentro entre las Águilas y el cuadro español representó una pérdida millonaria.

Los azulcremas se coronaron campeones del Apertura 2023 del futbol mexicano al vencer a Tigres en la final celebrada en el Estadio Azteca; cuatro días después viajaron a Dallas, Texas para un encuentro de preparación ante Barcelona, en lo que terminó siendo un triunfo por 3 a 2.

Dicha victoria ayudó para que el cuadro de Coapa pudiera celebrar de mejor manera su estrella número 14 en la Liga Mx, aunque no todo fueron buenas noticias para ellos, ya que el juego ante los Culés terminó por no ser el mejor e incluso la afición no se dio cita al inmueble en donde se desarrolló el encuentro.

Duelo América vs Barcelona generó pérdidas millonarias

De acuerdo con información del periodista David Medrano, el duelo amistoso del Club América ante Barcelona no terminó siendo una ganancia para los organizadores, pero sí para el español. Y es que, según lo relatado en su columna del sábado 23 de diciembre en el diario Récord, la empresa encargada del evento esperaba que el Cotton Bowl, con capacidad para 92 mil personas, tuviera una asistencia de al menos 80 mil espectadores.

América logró la victoria ante Barcelona por 3 a 2, ante cerca de 30 mil espectadores. - crédito @ClubAmerica / X

Sin embargo, solo se dieron cita 30 mil aficionados, lo que no cubrió todos los gastos que representó el partido, entre los que se encuentran el viaje de los equipos, la renta del estadio y los 5 millones de euros que se le pagaron a Barcelona por aceptar hacer el viaje express tras jugar ante Almería un día antes.

Además, se había compartido que The Match sería en benefició de los damnificados en Acapulco por el Huracán Otis, algo que también se sumó a la cuenta que tenían que cubrir los organizadores. El inmueble en Dallas, Texas solo consiguió vender el 30% de las entradas, pero durante el día del partido hubo una promoción para que más personas comprarán, lo que terminó por reducir el costo inicial.

El motivo por el cual el partido América vs Barcelona fue un fracaso se debe a la apretada agenda para ambos clubes, sobre todo para el español, quien solo tuvo 26 horas de descanso tras su último encuentro del año en LaLiga, lo que era de suponer que saldrían con un mayor número de suplentes y no con su plantilla estelar, junto con el hecho de que comenzarían sus vacaciones de invierno.

Por su parte, América si salió con varios de sus titulares, aunque mostrado un nivel bajo tras el cansancio de la final y el viaje que tuvieron que realizar, creando así una expectativa baja en los aficionados. El último factor fue el clima, debido a que el Cotton Bowl es un escenario abierto, y las condiciones en la región no eran las mejores para que pudiera abarrotarse el estadio.