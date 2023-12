Quién es María Sánchez, la futbolista mexicana que será la jugadora mejor pagada de la NWSL en Estados Unidos

La exjugadora de los Tigres será la jugadora mejor pagada de la NWSL en Estados Unidos (X/@Maria17_7)

El futbol mexicano femenil dio un paso más hacia la consolidación de su prestigio ante los ojos del mundo. María Sánchez, quien llegó a disputar encuentros en la Liga MX y es seleccionada nacional con México, se convirtió en la jugadora mejor pagada de la National Women Soccer League (NWSL) de los Estados Unidos para defender los colores del Houston Dash.

A través de un comunicado publicado en la página web oficial del equipo se dio a conocer que la exjugadora del Club Tigres Femenil firmó un nuevo contrato con el cual la institución radicada en el estado de Texas busca blindarla y contar con su futbol, por lo menos, hasta el año 2026.

De acuerdo con información difundida por el medio especializado en deportes, ESPN, el nuevo contrato de “La Bombi”, como también es conocida la jugadora, contempla una ganancia de USD 1.5 millones, es decir MXN 25.6 millones. De igual forma, cuenta con la opción de una renovación hasta el año 2027.

María Sánchez jugó dos años en la Liga MX ( Crédito: @Maria17_7)

¿Quién es María Sánchez?

Originaria de Nampa, Idaho, Estados Unidos, y nacida el 20 de febrero de 1996, María Guadalupe Sánchez Morales es una futbolista con nacionalidad mexicana y estadounidense.

Al haber nacido en la nación estadounidense, Sánchez Morales comenzó su carrera como futbolista en el ámbito amateur de aquel país. Su afición fue tanta que, incluso, al haber ingresado a la universidad estatal de Idaho se incorporó al equipo de la entidad educativa.

Después de su incursión en dicho equipo, Sánchez dio un paso más en su trayectoria deportiva al formar parte de Santa Clara Broncos, entre 2013 y 2018. En dicho periodo, destacó como líder de asistencias en dos ocasiones, así como líder de goleo en 2015.

Sánchez es una de las referentes del futbol mexicano en la actualidad (@Maria17_7)

Con 19 años de edad, por recomendación de su entorno, viajó 13 horas desde Idaho hasta Los Ángeles para probarse con la selección mexicana femenil. Su papel fue convincente y logró convertirse en una seleccionada más de la convocatoria. De esa forma, logró acudir a la Copa del Mundo de su categoría realizada en Papúa y Nueva Guinea.

“Mi sueño siempre fue jugar para el Tri. Algunas compañeras me dijeron que iban a hacer una visoría en California, así que con viajé con mi hermana todas esas horas (...) ahí fue cuando me probé y me dieron la oportunidad de jugar”, relató a FIFA.com.

Al ser seleccionada nacional, estrechó su relación con México, aunque antes de jugar en la Liga MX Femenil se profesionalizó con Chicago Red Stars de la National Women’s Soccer League (NWSL) en 2019. Un año después, llegó en calidad de refuerzo bomba a las Chivas del Club Deportivo Guadalajara, donde permaneció todo el periodo.

Con México ha sido medallista (TW María Sánchez)

Para el año 2021, tomando en cuenta su talento con el balón, los Tigres de la UANL la ficharon para que formara parte de su equipo femenil, por lo que se consolidó como una de las referentes en el ataque, sobre todo por su labor en las bandas. A pesar de ello, volvió a los Estados Unidos en el segundo semestre, en calidad de préstamo, para jugar con Houston Dash.

Después de haber hecho válida la opción de compra, Houston Dash se hizo de sus servicios y en 2023 anunció su renovación. Y es que en la campaña más reciente marcó cuatro goles, seis asistencias y participó en 22 partidos, de los cuales en 21 fue titular.

Su nuevo contrato la vincula con el equipo de Houston hasta el 2026, con opción a un año más (Crédito: @Maria17_7)

“Houston, estoy muy emocionado de regresar. Tengo el privilegio de representar a una ciudad y un grupo de fanáticos tan increíbles”, mencionó a los micrófonos de su club actual.

Con la selección mexicana, además de los torneos de la categoría sub-20, ha sido partícipe y medallista de Juegos Panamericanos, así como campeona de los Centroamericanos y del Caribe 2018. De igual forma ha jugado el torneo preolímpico de la Concacaf y el campeonato femenino de la confederación.