Checo Pérez acudió al Estadio Azteca para presenciar la final entre América y Tigres

Sergio Pérez es un fan declarado de las Águilas del América (Sergio Perez)

Minutos antes de que los jugadores protagonistas de la final en la Liga MX se dieran cita en la grama del Estadio Azteca, se observó al piloto mexicano Sergio Pérez desfilar por los alrededores del terreno de juego. En su marcha se le pudo observar en compañía de uno de sus hijos y dio a conocer su pronóstico.

En un video documentado a través de la cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, se pudo observar a Checo Pérez caminar por uno de los costados del terreno de juego. En su marcha, mientras observaba con atención los acontecimientos en la tribuna, fue cuestionado sobre el marcador.

“Checo ¿quién gana? ¿quién gana?”, le preguntó el reportero que se encontraba documentando su marcha. Después de escuchar un par de ocasiones la pregunta, con una sonrisa en el rostro, el subcampeón del mundo de la Fórmula 1 respondió: “El América”.

Sergio Checo Pérez estuvo presente en la celebración del campeonato del América en el Clausura 2014 (Foto: Instagram/@moymu23)

La afición del piloto de Red Bull Racing hacia el Club América es reconocida en el ámbito deportivo. A pesar de haber nacido en la cuna del rival deportivo más significativo de las Águilas, el piloto desarrolló su estima por el equipo de la capital del país.

Aunque se le ha visto en eventos de amplia relevancia para el equipo de futbol como el festejo del título que obtuvieron en el torneo de Clausura 2014, la historia de Checo Pérez con las Águilas del América data de años atrás, cuando intentó formar parte de las filas del club.

¿Por qué Checo Pérez pudo haber cambiado el automovilismo por el futbol?

Fue Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de la Fórmula 1, quien dio a conocer en una entrevista que, cuando Sergio tenía 10 años, estuvo a punto de renunciar a sus aspiraciones de convertirse en piloto.

Checo Pérez es el mejor piloto mexicano de F1 de la historia (Instagram)

En aquel momento, Checo Pérez tenía en puerta una competencia de Go-Karts. No obstante, el día de la misma coincidió con la realización de un partido de Clásico Nacional, es decir, de América contra Chivas, al cual fue invitado por parte de Emilio Azcárraga.

“‘Papá, no voy a ir a las carreras, no voy a correr. Me invitó Emilio Azcárraga a ver al América y me voy a ir con él’ (…) Y renuncia para irse con Emilio Azcárraga al América - Chivas. Le dije ‘está bien, voy a vender todos los go-karts tuyos y se acabó esto’, ‘papá, vende todo. Yo quiero ser futbolista y quiero jugar en el América’”, recordó Pérez Garibay.

