Los mejores memes que dejó el debate en redes sobre los peligros de tomar Antiflu-Des para la gripa

El famoso medicamento Antiflu-Des se volvió viral en redes sociales luego de que el médico Diego Ramonfaur escribiera un hilo en su cuenta de X, antes Twitter, para hablar de la poca eficiencia del mismo para tratar la gripa.

El médico escribió un hilo donde puntualizó sus argumentos, mismo que cobró gran popularidad conforme pasaron las horas. “Evidencia de que los intereses comerciales de las farmacias van por arriba de la evidencia científica y del consenso médico. No compren Antiflu-Des. Nunca”, comenzó a escribir.

Los usuarios de internet iniciaron un intenso debate sobre el funcionamiento del medicamento mencionado, algunos de ellos posicionándose a favor de los argumentos del doctor mientras que otros lo rechazaron por completo y señalaron que han tenido muy buenos resultados con su padecimiento cuando lo utilizan.

Pero lo que más llamó la atención fueron los cientos de divertidos y creativos memes que aparecieron en las redes sociales. Por supuesto, aquí enseñamos los más graciosos.

Los memes sobre el Antiflu-Des

Muchos de los chistes que publicaron los usuarios de redes tenían que ver con la “funa” que estaba recibiendo el medicamento en X, antes Twitter, gracias a la publicación del doctor que comunicó sus desventajas a partir de los activos con los que está hecho.

Por ejemplo, abundó el clásico meme de Pluto moribundo y Mickey llorando a su lado, que decía: “Tenía gripa y tomó el Antiflu-Des”, También un meme de Homero Simpson diciendo “venga el Antiflu-Des” a punto de recibir una inyección se volvió popular en Twitter.

Por otro lado, no faltaron los memes relacionados a la cultura pop, como aquel donde se puede ver a Andy de Toy Story soltar a Woody al vacío mientras dice: “Ya no quiero verte nunca más”. O aquel que aprovechó la frase viral de moda: “Entonces el Antiflu-Des” no resuelve”.

Los mexicanos demostraron una vez más lo creativos que pueden llegar a ser ante temas controversiales. Estos son algunos de los comentarios y opiniones de los pacientes que han experimentado el uso del medicamento. Escribieron:

“La gente debatiendo por el Antiflu-Des y yo con mi poderosísimo Agrifen de $22 pesitos en la bolsa”, “La razón por la que yo no tomo Antiflu-Des, es porque esa cosa tiene Amantadina y eso fue lo que le causó la muerte a Amber en Dr. House”, “Están funando al Antiflu-Des y es el antigripal que mejor me ha funcionado”, “Puro p... desconfía del Antiflu-Des. Quienes lo hemos tomado sabemos que te corta la fiebre en ch...”, entre otras opiniones.

Qué dijo el médico por Twitter sobre el Antiflu-Des

Ramonfaur enfocó su punto de vista en tres de las sustancias activas que están presentes en la composición del medicamento. El doctor escribió sobre la primera de ellas:

La amantadina es un antiviral muy viejo que se utilizaba para tratar la influenza. Por su mecanismo de acción, es incapaz de tratar virus de resfriado común. Solo ERA efectivo contra influenza. Desde el 2011, la influenza generó resistencia de casi 100% contra la amantadina y se dejó de recomendar ”, señaló, y aseguró que su uso tiene consecuencias en forma de efectos secundarios a nivel cerebral.

Asimismo dijo esto sobre la segunda sustancia: “La clorfenamina es un antihistamínico de primera generación, lo que significa que tiene efectos secundarios a nivel cerebral, incluyendo la sedación. Ya hay antihistamínicos de segunda y tercera generación, que tienen el mismo efecto descongestionante sin tener efectos secundarios cerebrales”.

Y acerca del paracetamol, una sustancia con la que estamos muy familiarizados, comentó: “El problema viene cuando alguien toma paracetamol a dosis altas y agrega antiflu-des sin considerar que está agregando 300mg de paracetamol con cada dosis, aumentando el riesgo de toxicidad por este medicamento”.