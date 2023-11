Natalia Alcocer fue denunciada por difamación tras acusaciones contra su exesposo

Natalia Alcocer ahora enfrenta una nueva batalla legal por acusaciones públicas que hizo en contra de la novia de su exesposo (Foto: Instagram @nataliaalcoceroficial)

Natalia Alcocer hace unos días dio de qué hablar tras volver a acusar públicamente a su ex esposo, Juan José Chimal, de presuntamente violentarla psicológicamente.

Lo culpó de que su novio, Michael Cohn, le gritara en una lugar público y frente a sus hijas, pues supuestamente ellos lo habrían orillado a actuar así tras ataques por redes sociales.

No obstante, Orlanda Anaya dio su versión de los hechos, defendió su imagen negando que las acusaciones de Natalia sean verdad y confirmó que ella denunció a la presentadora por difamación tras estos hechos porque se vio implicada en la situación.

Natalia afronta otros procesos legales contra su exesposo por presunta violencia (Instagram/@nataliaalcoceroficial)

“Yo estoy en la mejor disposición de que se me investigue, no tengo nada que esconder, me da mucha pena porque justo a mí tampoco me hace ningún favor, a mi pareja tampoco le está haciendo ningún favor (...) Yo soy la acosada”, dijo Orlanda en De Primera Mano.

Orlanda dijo que Natalia la habría acusado de supuestamente ser la persona que está detrás de las cuentas falsas en redes sociales que están afectando su imagen inventando información falsa, inclusive dijo que tenían las pruebas de que ella y Juan José crearon esos perfiles.

Sin embargo, la empresaria aseguró que más bien sería Natalia quien, presuntamente, está ejerciendo este acoso en contra de ella y por las mismas razones es que decidió hablar con un medio de comunicación para denunciarla públicamente.

La novia del exesposo de Natalia se defendió y confirmó que denunció a la presentadora (Imagen Televisión)

“¿Yo qué le hice? No me conoce, no sabe quién soy. Yo soy una mujer honesta, búscame, no debo a nadie, no tengo demandas. Lo que está diciendo ella son mentiras, lo tiene que comprobar, y no porque salga ella por ser figura pública a decir: ‘Tengo las pruebas y las llevé a donde las tengo que llevar’, quiere decir que es cierto”, señaló.

Agregó que, pese a que Natalia habría dicho que ya la denunció, en realidad no lo habría hecho porque no existe un proceso en su contra.

Por otra parte, evidenció que ella sí inició una denuncia por difamación, la cual actualmente está en curso.

“Sí, es correcto. (Hay) Una denuncia de mi parte para la señora Natalia Alcocer (por) difamación”

La presentadora también negó que existe un proceso en su contra por difamación (Instagram/@nataliaalcoceroficial)

Natalia Alcocer respondió a la denuncia de Orlanda Anaya

La forma en que Natalia quiso negar que exista dicho proceso en contra de ella fue Orlanda habría dicho que la “demandó” por difamación, cuando en realidad tuvo que ser una denuncia; sin embargo, la empresaria sí dijo que la denunció.

Agregó que siente mucha tristeza hacia la novia de su exesposo porque, según ella, estaría viviendo la misma violencia que ella sufrió en su relación y, además, se está “comprando un problema que no debe de comprarse”.

También acusó que justamente las pruebas que mostraron en el programa y que supuestamente envió Orlanda, son las mismas que ella llevó con las autoridades para evidenciar el acoso que sufre en redes sociales con perfiles falsos.

Natalia recalcó que Orlanda sí le habría enviado mensajes a personas cercanas, presuntamente amenazándolas (Instagram/@nataliaalcoceroficial)

“Es muy absurdo, de verdad que me duele mucho ver a otra mujer que esté viviendo lo que yo viví en mi relación, porque a mí me costó muchísimo trabajo. El único mensaje, que se los puedo compartir, que yo he tenido con esta mujer (...) es: qué triste, porque si tú fueras una mujer inteligente, harías que el papá de mis hijas se comportara como tiene que comportarse”, dijo Alcocer.

Insistió en que, en el día en que se de cuenta de que está defendiendo a su presunto agresor, la ayudará en la medida de lo posible porque comprende lo que estaría viviendo.