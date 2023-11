Natalia Alcocer defendió a su novio y negó haberlo acusado de violencia psicológica

Natalia Alcocer explicó que las acusaciones de violencia nunca fueron en contra de su novio, Michael Cohn (Instagram/@nataliaalcoceroficial)

La mañana del 21 de noviembre, Natalia Alcocer hizo una transmisión en vivo en donde mencionó que alguien estaba ejerciendo violencia psicológica en contra de ella. Por la forma en que la que explicó la situación que estaba viviendo, pareció que acusaba a su novio, Michael Cohn de ser su violentador.

A su vez, señaló que su suegra había comenzado la situación al insultarla a ella y a toda su familia. Además, recordó la vez que la señora orilló a su hijo a abandonarla luego de dar a luz a su hija menor.

Sin embargo, este 22 de noviembre, la presentadora aclaró que todas las acusaciones que hizo en su transmisión eran directamente en contra de su exesposo, Juan José Chimal, con quien actualmente enfrenta un proceso por la custodia de sus hijas y una denuncia por presunta violencia familiar.

Natalia explicó que sus palabras se mal entendieron, pues acusaba a su exesposo de violencia, no a su novio Crédito: Imagen Televisión

Alcocer explicó en De Primera Mano que en el momento de la transmisión, señaló que ella era víctima de violencia psicológica porque su expareja provocó que ella discutiera con su actual novio, Michael, y con su suegra, pues sabe que Juan José sostiene conversaciones con la mejor amiga de la madre de Michel.

“Yo lo he dicho, dije: ‘Esto es como se ve la violencia psicológica’ porque amigo, claro, ahorita no me está pegando Juan José, ahorita no me está ahorcando, ahorita no me está abofeteando, pero con lo que está haciendo, ejerciendo violencia económica, no dándole el pasaporte a mis hijas, venir a acosarme afuera de mi casa, hacer estas cuentas...’”, señaló Natalia.

Al ser cuestionada nuevamente por los presentadores si no se refirió a Michel en su transmisión, recalcó que no, que siempre fue sobre su exesposo.

“La violencia psicológica que ejercen con toda mi familia, es del señor Juan José, esto es como lo dije, esto es así, como se ve, una violencia”

Alcocer aclaró que la acusación era hacia su ex pareja (Instagram/@nataliaalcoceroficial)

Natalia Alcocer defendió a su novio por confrontarla en un lugar público

Durante la misma entrevista, Natalia dijo comprender el sentir de Michael Cohn y el porqué reaccionó de esa forma en un restaurante y frente a sus hijas, pues sabe que fue provocado por Juan José Chimal.

Según explicó Alcocer, Michael cayó en las publicaciones de perfiles falsos de redes sociales que la han acusado de exponer su vida, la de su familia y acusarlo a él y a su mamá de estar detrás de una campaña a favor de Juan José. Por esta razón, al inicio de la transmisión, ella intentó mantener la calma y pedirle que viera sus pruebas de lo que estaba diciendo.

Es decir, Cohn recibió mensajes que decían cosas falsas sobre ella, él las creyó y la confrontó en el momento porque eran declaraciones graves.

Durante un live, Natalia Alcocer dijo ser víctima de violencia psicológica de parte de su pareja, Michel Cohn, y a su familia la acusó de filtrar información a su ex, con quien enfrenta un proceso legal por violencia doméstica. Crédito: TikTok@patymartinez504

“Diario me despierto y tengo estas palabras, estas palabras, estas difamaciones, psicológicamente me están cansando”

El modelo no ha sido el único en recibir este tipo de mensajes, sino que también sus amigas, familia, el pediatra de sus hijas y empleadores, todos ellos habrían recibido amenazas por tener el mínimo contacto con Natalia, lo que ha causado que se alejen de ella.

Repitió que no considera correcto lo que hizo al confrontarla de esa forma, pero sabe que su exesposo fue el culpable.

Natalia dijo que, según lo que puede ver, Juan José intenta quitarle sus hijas no sólo con violencia económica, quitándole todo apoyo económico, sino dejándola sin empleo, destruyendo su imagen, cortando sus lazos con otras personas y haciéndola perder la calma, para que en algún momento él en la corte pueda acusarla de no tener el control de su vida y que la custodia de las menores pase a él.