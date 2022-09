Natalia Alcocer reiteró miedo a ser víctima de feminicidio tras perder demanda contra su exesposo: “Sabrán que fuiste tú”

La actriz expresó los maltratos que ha vivido de parte de su ex pareja (Foto: Instagram/@nataliaalcoceroficial)

Después de que hace un año Natalia Alcocer diera a conocer que fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su ex esposo y el pasado 20 de septiembre mostrara desde su cuenta de Instagram algunas evidencias sobre las agresiones que sufrió, la famosa reapareció ante las cámaras televisivas para romper una vez más el silencio y denunciar que teme por su vida tras el fallo del juez.

Fue durante una entrevista con Venga la Alegría, donde la ex participante de Survivor México -quien fue pareja de Juan José “N”- señaló que está preocupada por su integridad y la de su familia.

“Me puede matar porque lo están cuidando a él, lo que él me decía sí se puede cumplir. Yo no me puedo perdonar que me maten, porque (mis hijas) se quedarían solas, se quedarían con él”, señaló la artista entre lágrimas.

Asimismo, Natalia apuntó que parte de su temor, también se originó debido a que durante mucho tiempo, su exesposo la intimidó de diversas formas e, incluso, llegó a decirle que podría matarla.

“Hoy temo por mi vida, pero no sólo por esto, sino por la decisión del juez, temo porque el señor es lo que hizo en muchos años de mi relación, amenazarme, usar su poder, su tráfico de influencias, decirme que si yo lo dejaba me iba a dejar en la calle -que lo está haciendo-, que a él no lo iba poder meter a la cárcel -que lo está haciendo- que me iba a matar, pues es lo único que le falta cumplir”, sentenció.

¡En exclusiva para #VLA, Natalia Alcocer nos comparte que teme por su vida luego de perder la demanda que tenía en contra de su ex esposo! 😱🚨📺 #EsMiércolesVLA pic.twitter.com/ptLlKocYCJ — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 21, 2022

Respecto a la publicación que colocó en redes sociales un día anterior en donde mencionó que su situación era un “feminicidio anunciado”, la famosa reiteró los hechos y remarcó que las autoridades también tenían la culpa de la situación en la que se encuentra actualmente.

“Claro que es un feminicidio anunciado, porque la juez no me protege”

Natalia aseguró que también fue víctima de presunto abuso sexual y añadió que, a pesar de tener pruebas sobre todo eso, aún así no consiguió que la ley estuviera de su lado.

“Siendo mi pareja y cuando ya no estábamos juntos, llegaba borracho y me obligaba a tener sexo y quería tener sexo conmigo y a eso, señores, se le llama violación”, dijo y agregó:

Están los textos donde le decía: ‘no me puedes decir por ninguna forma put*, no me voy a acostar contigo porque, ¿por qué parte no entiendes que ya no estoy contigo?’ y que llegara borracho, te volteara y quisiera a fuerzas... es dolorosísimo, es lo que no ve la gente.

La mujer se mostró desconcertada con el hecho de la violencia que hay en el país y el estado en el que se encuentra el sistema de justicia nacional. Además, lanzó un tajante mensaje:

“Qué horror que tengamos que exponernos como mujeres a todo lo doloroso que hemos vivido y nuestros hijos, para que alguien nos haga caso. Ya no tengo miedo, Juan José y si me pasa algo, la gente va a saber que fuiste tú. Lo que me pase a mí, a mis hijas, a mi papá a mi mamá y a mi pareja, es tu culpa”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO