Mujer descubrió que su esposo la engañó con su padre y así reaccionaron los mexicanos

El caso de Camila Oliveira le ha dado vuelta al mundo Fotos: Camila Oliveira

Hace algunos días las redes sociales explotaron en reacciones de una historia que se volvió viral. Una mujer originaria de São Paulo, Brasil, describió una infidelidad entre su padre y su esposo. El caso generó gran interés y fue ampliamente comentado en internet.

Todo comenzó cuando Camila Oliveira decidió revisar, por pura curiosidad, el celular de su papá. Sin esperar encontrar nada comprometedor, checó la conversación que había con su esposo. La joven brasileña se vio sorprendida al encontrar extenso material sobre una relación sentimental y sexual entre ambos.

Camila encontró no sólo conversaciones románticas, sino un buen puñado de fotografías y videos de ellos juntos, algunas de ellas de carácter sexual. Pero todo habría quedado en una situación privada si la joven engañada no hubiera decidido sacar todo a la luz.

Muy molesta y sintiéndose profundamente traicionada, Camila publicó todo el material de la infidelidad en las redes sociales, específicamente en Facebook: desde las capturas de pantalla de la conversación hasta las fuertes fotografías y videos.

La joven descubrió que su padre y su esposo tenían una relación sentimental

Por supuesto, el caso obtuvo gran interés de inmediato, se volvió viral y se convirtió en un fenómeno mediático. Internautas de todo el mundo reaccionaron a lo ocurrido e incluso diversos medios de comunicación reportaron lo sucedido.

Aparentemente, cuando el padre se enteró de que su hija había publicado todo, surgió un enfrentamiento con ella (quien también había imprimido las conversaciones para repartirlas por todo el vecindario) donde hasta un auto terminó quemado y hubo personas lesionadas.

Luego de que el caso se volviera viral, Camila ha publicado algunos mensajes en redes sociales: “Ya advierto a mi marido que de toda esta desgracia, la venganza es un plato que se come mejor frío”, “Todo lo que mi ex está publicando es mentira, ahora pasa a ser un santo. No fue obligado a hacer nada que no quiso”, “Ustedes dos pagarán por lo que me hicieron, yo tengo fe”.

Los mexicanos reaccionaron al caso de Camila Oliveira (captura de pantalla)

Mexicanos reaccionan al caso de Camila Oliveira

Los mexicanos no se quedaron atrás y se manifestaron ante la triste historia de Camila Oliveira con todo tipo de memes e hilos en Twitter.

“Acabo de leerme todo el chisme de la chica brasileña que el marido la engaño con su papá. La tipa descubrió al infidelidad porque le revisó el teléfono a su papá, donde había mensajes, fotos, videos con el marido, imprimió todo eso, viralizó las fotos y los videos”, escribió una internauta al respecto.

“Cuando recupero mi cuenta y lo primero que me encuentro es el hilo de la brasileña que descubrió la infidelidad de su esposo con su papá”, “El chisme de Camila Oliveira está fuerte”, “Nadie sabe portugués hasta que leen el hilo de Camila Oliveira”, “No, tía, no vayas a ver las publicaciones del hilo de Camila Oliveira”, “Le acabo de pasar a mi prima el hilo de Camila Oliveira y Juninho Virgilio para que practique su portugués”, “Tiesa quedé cuando leí el hilo de Camila Oliveira”, fueron algunos de los comentarios que los internautas subieron a sus redes sociales.

Los mexicanos reaccionaron al caso de Camila Oliveira (captura de pantalla)

El caso, que le ha dado vuelta al mundo, es uno de los más virales del año y ha generado todo tipo de opiniones, desde las que se lo toman con humor hasta las que se posicionan del lado de la afectada.