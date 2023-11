Luis Miguel en la Arena CDMX: filas virtuales de preventa ascendieron a más de 70 mil personas, reportan fallas

Luis Miguel generó gran emoción al anunciar su regreso a los escenarios. Europa Press.

Luis Miguel, a pesar de tener anunciadas una gran cantidad de fechas de conciertos en México, aún continúa dando a conocer la confirmación de más presentaciones en distintas partes del país, esta ocasión le tocó a la Arena CDMX donde se presentará el próximo 20 de diciembre.

La preventa para este nuevo concierto de el Sol de México sería este sábado 25 y en caso de que sobre alguna entrada, también el domingo 26 de noviembre; sin embargo, desde este primer día de venta exclusiva se reportaron los primeros problemas como la falta de accesibilidad a las filas virtuales.

Lo que ocasionó que se desataran múltiples quejas en contra de la plataforma SuperBoletos que fue donde se llevó a cabo la preventa de boletos a través de la institución bancaria Banorte. Las principales quejas fue acerca de que llevaban casi una hora esperando su turno, pero no avanzaba la plataforma digital “ni una sola persona”.

Luis Miguel llenó más de 5 fechas en la Arena CDMX. (Instagram: @luismiguel)

Sin embargo, lo que más sorprendió a todos los fans de Luis Miguel fue que, a pesar de vender todos los boletos de 7 presentaciones en la Arena CDMX, que tiene una capacidad de más de 22 mil personas, para esta nueva fecha en la capital mexicana existía una fila virtual que ascendió a más de 70 mil personas.

“Yo entré a la preventa y a las 13 hrs que fue mi turno ya no había, y ahora resulta que es la venta general, de haber sabido me hubiera quedado en la pagina, ahora soy la 78,899″, “No puedo creer que todavía tanta gente quiera ir al concierto de Luis Miguel”, “Para los que ya fueron y quieren comprar boleto, déjenos ir a los que no pudimos antes, no sean así”, fueron parte de las quejas en redes sociales.

El tiempo de espera continuó pasando y para aquellos que buscaban un boleto para ver a Luis Miguel resultó eternamente desesperante porque con cada segundo que pasaba, las esperanzas de poder obtener su tan preciada entrada se iba desvaneciendo, especialmente al conocer el número de personas que estaban en la fila virtual esperando al mismo tiempo que ellos.

Así los últimos reportes de la fila virtual para el concierto de Luismi en la Arena CDMX. (Captura: X)

Ante la desesperación de los fans de Luis Miguel, cesaron las quejas, pero empezaron las peticiones al Sol de México para que anunciara nuevas fechas para la Ciudad de México a pesar de que ya son 8 los conciertos confirmados en la capital mexicana; pero son tantos los seguidores del intérprete de La Incondicional que pareciera que sin importar cuántos conciertos de, siempre habrá quién quiera más.

Fans se molestaron por adelanto de la venta general de Luis Miguel

Algo que desató la molestia de los fans de Luis Miguel fue que la venta general que estaba prevista para el domingo 26 de noviembre se adelantó a este sábado 25 a las 15:00 horas, razón por la que la fila virtual casi alcanzó las 80 mil personas formadas.

Los interesados en asistir a la nueva fecha de el Sol de México aseguraron que esto era “una trampa” para que los revendedores pudieran comprar boletos pues confirman una hora y fecha para después modificarla sin previo aviso.