Luis Miguel anunció nueva fecha en la Arena CDMX: precios, preventa y todo lo que debes saber

El cantante mexicano Luis Miguel en concierto. Foto: REUTERS MUSIC-LUIS MIGUEL/

Luis Miguel ha vuelto a los escenarios y México lo ha recibido con los brazos abiertos. El Sol de México tenía ya siete conciertos agendados para la capital del país y se ha añadido una nueva fecha en la Arena CDMX. El nuevo concierto del intérprete de Ahora te puedes marchar será el próximo 20 de diciembre del 2023.

La venta para el último show de El Sol en la capital del país tendrá una preventa exclusiva para tarjetas de crédito y débito Banorte, y será el próximo 25 y 26 de noviembre a partir de las 10 de la mañana a través de Super Boletos. Por supuesto, hay 5 y 10 meses sin intereses para los usuarios de dicho banco.

Los precios para la última fecha de Luis Miguel en CDMX

Se espera que el costo de entradas sea el mismo de las ventas pasadas; no obstante, algunas cuentas de Twitter especializadas en conciertos han asegurado que los precios, al ser otra productora la que está involucrada, podrían subir. De cualquier maneta, te dejamos la lista de precios originales de los shows pasados:

El cantante eligió la Arena CDMX para su Tour 2023. Imagen: Facebook (Arena CDMX / Luis Miguel).

- VIP - 8 mil 670 pesos

- Rojo - 6 mil 840 pesos

- Zona Pepsi - 5 mil 620 pesos

- Amarillo - 5 mil 620 pesos

- Barcel Fuego - 5 mil 620 pesos

- Banco Azteca - 4 mil 705 pesos

- McCormick - 4 mil 705 pesos

- Verde - 4 mil 705 pesos

- Celeste - 3 mil 660 pesos

- Super Palco Platino - 3 mil 660 pesos

- Super Palco Oro (vista limitada) - 3 mil 660 pesos

- Aqua - 2 mil 342 pesos

- Rosa - Mil 715 pesos

- Rosa (vista limitada) - Mil 715 pesos

- Café - Mil 213 pesos

- Gris - 836 pesos

- Gris (vista limitada) - 836 pesos

Las fechas de los conciertos de Luis Miguen en la Ciudad de México quedarían así:

Luis Miguel dará un show más para la CDMX (Luis Miguel)

-Lunes 20 de noviembre del 2023

-Martes 21 de noviembre del 2023

-Miércoles 22 de noviembre del 2023

-Viernes 24 de noviembre del 2023

-Sábado 25 de noviembre del 2023

-Lunes 27 de noviembre del 2023

-Martes 28 de noviembre del 2023

-Miércoles 20 de diciembre del 2023 (nueva fecha)

Qué canciones cantará Luis Miguen en su último concierto de la CDMX

Por supuesto, nada es seguro, pero aquí te contamos cuáles han sido las canciones que El Sol de México ha estado interpretando en la Arena CDMX desde el pasado lunes 20 de noviembre:

Será Que No Me Amas, Amor, Amor, Amor, Suave, Culpable o No, Te Necesito, Hasta Que Me Olvides, Dame, Por Debajo de la Mesa, No Sé Tú, Como Yo Te Amé, Solamente Una Vez, Somos Novios, Todo y Nada, Nosotros, Sonríe, Come Fly With Me, Un Hombre Busca a Una Mujer, Cuestión de piel, Oro de ley, Fría Como el Viento, Tengo Todo Excepto A Ti, Entrégate, La Bikina, La Media Vuelta, No Me Puedes Dejar Así, Palabra de Honor, La Incondicional, Ahora Te Puedes Marchar, La Chica del Bikini Azul, Isabel, Cuando Calienta El Sol y Cucurrucucú Paloma.