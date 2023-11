El video viral con el que Sandra Cuevas reveló su deseo de ser mamá pronto

Sandra Cuevas admitió que desea ser madre (Twitter @SandraCuevas_)

Un video protagonizado por un niño surcoreano que es cuestionado sobre su relación con sus padres conmovió a miles de personas, incluida Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc.

Te puede interesar: Mexicana viaja a EEUU para conocer a un chico; al llegar el joven la rechaza porque extraña a su ex

La edil confesó que lloró al ver el video viral y que uno de sus deseos es convertirse en mamá prontamente. Además, aseguró que si tiene un hijo planea pasar mucho tiempo a su lado.

“Y yo que le pido a Dios me permita tener un hijo pronto para traerlo conmigo a todos lados. Me hizo llorar este video…”, publicó este jueves 23 de noviembre desde su cuenta en la red social X.

Te puede interesar: Así fue como un inflable salvó la vida a un perrito arrojado desde la azotea I VIDEO

La grabación que la hizo llorar es la conversación entre un niño y una mujer, quien le pregunta sobre sus padres. Lo que respondió el menor reveló que no tiene atención y cariño suficiente.

Así reaccionó Sandra Cuevas a video de niño surcoreano (Foto: X/@SandraCuevas_)

“Creo que ninguno de los dos”, fue su respuesta cuando es cuestionado acerca de si le agrada más su padre o su madre. Este comentario fue el primero de varios que sorprendieron a miles de usuarios en TikTok.

Te puede interesar: ¿Por qué debes lavar las latas de refresco antes de beber de ellas?

Conforme avanza la conversación el menor revela que no es cercano a sus papás porque la mayor parte del día está solo en casa y no tiene con quién jugar.

Respecto a su papá dijo que “da miedo cuando se enoja” y expresó que le gustaría que se dirigiera a él con palabras cariñosas.

Pero sin duda el comentario la respuesta que causó mayor conmoción fue cuando su interlocutor preguntó por su madre. Sus palabras fueron: “Creo que no le agrado”.

La grabación protagonizada por un niño conmovió a miles de personas en redes sociales, incluida Sandra Cuevas Crédito: TikTok/@@samfx1_

La expresión del menor cambió después de revelar que siente que no le agrada a su mamá. Además, agregó que ella nunca lo escucha.

El video llegó a Sandra Cuevas a través de Chumel Torres, el creador de El Pulso de la República, quien lo publicó en su perfil de la red social X.

“No wey. Porfa no. Verg* no. Por eso, pase lo que pase, voy a adoptar algún día. Es de mis sueños más grandes”, escribió el creador de contenido.

El origen del video de niño surcoreano que conmovió en redes

La entrevista que se viralizó en redes sociales es un fragmento de una capítulo de My Golden Kids, un programa transmitido en Corea del Sur, el cual presenta historias de niños con problemas de compartamiento.

Los familiares del menor aseguraron que tiene una actitud agresiva con su abuela, quien es la encargada de su cuidado.

Video de niño surcoreano conmovió en redes sociales Marta Fernández Jara - Europa Press

La psiquiatra Oh Eun Young visitó la casa de la familia para observar al menor y entrevistarlo. En una de las conversaciones es que confiesa que no tiene atención suficiente de sus papás.

Oh Eun Young mostró la grabación a los padres del menor, quienes rompieron en llanto al descubrir lo que su hijo piensa sobre ellos.

Las palabras del niño desataron reacciones de tristeza, impotencia e ira a miles de personas quienes aseguraron que no todos deberían ser padres.

“Definitivamente no cualquier persona debería tener hijos”, “me duele el pecho de ver como un niño tan chiquito tiene que estar lidiando con esas preocupaciones y pensamientos tan joven” y “no entiendo para que tienen hijos si no van a saber criarlos, no es solo darle comida y casa es estar para el/ella siempre”, fueron algunas de las respuestas.

Mientras que otros incluso afirmaron que les gustaría hacerse cargo del menor. Entre los comentarios de este tipo estuvieron: “¿Dónde tengo que firmar para llevármelo conmigo?”, “no sé cómo quitarle al niño y dárselo a una mamá que si quiera jugar con él” y “a mi no me gustan los niños, pero por favor yo cuido de él”.