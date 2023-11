Cuál es el grado de estudios de Melissa Flores, la mexicana que compite en Miss Universo 2023

Melissa Flores es la representante de México para Miss Universo Credito:IG@melissafloreg

El sábado 18 de noviembre se llevará a cabo la edición 72 de uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo: Miss Universo. Más de 80 participantes contenderán para hacerse con la preciada corona. México es uno de los países que se encuentra compitiendo.

Es Melissa Flores quien está representando al país y busca convertirse en la cuarta mujer en ganar el peleado título. La joven es originaria de Michoacán y tiene actualmente 24 años de edad. La reina de belleza ganó el certamen de Mexicana Universal en septiembre del 2023.

De ganar Melissa Flores Miss Universo 2023, estaría uniéndose a la lista de mexicanas coronadas por el certamen, donde figuran Lupita Jones, quien fue la primera en lograrlo en el año 1992 y después encabezó Nuestra Belleza México; Ximena Navarrete, que se convirtió en reina de belleza en el 2010; y la originaria de Chihuahua, Andrea Meza, ganadora en el año 2021.

Miss Universe México, Melissa Flores, desfila hoy en traje de baño durante la gala preliminar de Miss Universe 2023, en el Gimnasio Nacional en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Esta es la carrera que estudió Melissa Flores

La originaria de Michoacán y actual conteniente por la corona de Miss Universo cuenta con una carrera universitaria, pues es egresada de la Universidad Contemporánea de las Américas, donde se tituló en la carrera de psicología. Por esta razón, es una de las concursantes más interesadas en la salud mental.

Del mismo modo, Melissa Flores es profesional en la rama de las cosmetología y es directora de Cultura y Turismo del Gobierno Municipal de Venustiano Carranza, donde se encarga de promover al municipio con eventos culturales.

Para The Perfect Miss, Melisssa Flores contó lo que pensaba sobre los certámenes de belleza: “Mi primer certamen fue hace 7 años, algo muy municipal, muy local, de ahí me entró la espinita de conocer lo que eran los certámenes de belleza. Anteriormente no me gustaban, no les tenía ningún interés pero cuando le empecé a dar una oportunidad, me gustó”.

Melissa Flores es la representante de México para Miss Universo Credito:IG@melissafloreg

La reina de belleza confesó que se dio cuenta que los concursos como Mexicana Universal y Miss Universo van más allá de una contienda por la belleza física, sino que es una plataforma para que las mujeres se expresen y representen un mensaje, así como una gran oportunidad para cumplir sus sueños.

Miss Universo es un concurso de belleza creado por la empresa Pacific Knitting Mills en el año 1952. La edición 72 se llevará a cabo en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda de San Salvador, El Salvador.