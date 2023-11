Colectivo señala omisiones en caso de magistrade Jesús Ociel Baena: “Vecino escuchó gritos de auxilio”

El colectivo Yaaj denunció una serie de irregularidades entorno a las investigaciones del asesinato. | Jovani Pérez

La muerte de le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, y su pareja, Daniel Dorian Nava Herrera, ha generado polémica no sólo por el hecho en sí, sino que también por los cuestionamientos entorno a las investigaciones del caso luego de que en tan sólo 24 horas, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes determinó que el asesinato se trató de un crimen pasional y no de un crimen de odio, ya que ambes pertenecían a la comunidad LGBT+.

Alejandra Paredes, coordinadora de proyectos del colectivo Yaaj México, organización que trabajaba de cerca con le magistrade, denunció que desde el inicio de las investigaciones ha habido omisiones e irregularidades por parte de las autoridades estatales, que van desde fallas en el levantamiento de pruebas hasta no entrevistar a los vecinos.

La activista detalló que de acuerdo con información que ha conseguido el colectivo, la Fiscalía de Aguascalientes tardó aproximadamente 10 horas en retirar los cuerpos de Ociel Baena y Dorian Herrera, para trasladarlos al Servicio Médico Forense, lo que considera una primera alerta al señalar el poco tiempo en el que se tomaron las pruebas clínicas de ambes y se entregaron resultados.

“Nos llamó la atención algunas cosas que sucedían sobre las marcha, como que el cuerpo de le magistrade estuvo tirado en el piso durante 10 horas, tardó 10 horas la fiscalía en poder llevarlo y trasladarlo a sus instalaciones, lo cual es una violación a los derechos humanos, por que en teoría deberían de levantarse todas las evidencias, hacer toma de fotografías y tal, y levantar el cuerpo, entonces empezando por ahí tenemos una alerta”, dijo en entrevista exclusiva con Infobae México.

Mencionó que una segunda irregularidad es que las autoridades no permitieron que la familia identificara el cuerpo de manera presencial, sino que el proceso lo realizaron mostrando una fotografía a la mamá de le magistrade, además de que nadie de la familia acudió a la escena del crimen.

“La mamá de le magistrade no lo sabía y le enseñan el cuerpo y pues ella en el desconocimiento, porque una no está acostumbrada a estos procesos, nosotros ya sabemos un poco más no, pero a la mamá de le magistrade le enseñan una fotografía para identificar su cuerpo, ahí tenemos una segunda no quiero decir violación a derechos humanos, pero si me gustaría posicionar que es claramente un error, que estamos viendo estos tropiezos institucionales no, estos tropiezos en el debido proceso, que a nosotras nos hace pensar qué están ocultando o que otros tropiezos podrían estar existiendo”, mencionó.

-¿A la familia en sí, no la dejan ver el cuerpo así físicamente, se lo enseñan a través de una fotografía?

“Al final del día no lo ve cara cara como debe de ser, en teoría debe ser de frente a ti, de forma física, eso solo pasa en situaciones extraordinarias, como en la pandemia de covid, que los primeros meses no permitían identificar cuerpos.

-¿Nadie de su familia fue a su casa, a al escena del crimen?

“No, no, exactamente, les comento que esto pasó el lunes, pero les comento que esto aso el lunes e imagínate estamos a miércoles, quiere decir que, te digo que pasaron 10 horas para llevarse el cuerpo, la fiscalía tuvo inclusive menos de 24 horas para hacer todos los análisis, por su puesto se nos hace un completo sinsentido”, puntualizó.

Agregó que la Fiscalía se basa en sólo dos videos para descartar que alguna persona haya ingresado al domicilio de Ociel Baena y su pareja para asesinarlos, los cuales únicamente muestran la entrada del fraccionamiento y la entrada principal a la casa de le magistrade, rechazando que el posible agresor se haya metido por algún otro medio, como ocurrió en el asalto a la casa de Miguel Bosé.

Resaltó que esto se suma que las autoridades no han tomado en cuenta la declaración de los demás habitantes del fraccionamiento ni a los guardias de la privada, pues indicó que en un recorrido realizado puerta a puerta por parte del colectivo, un vecino les aseguró que escuchó gritos de auxilio.

“Por otra parte, tampoco no se está haciendo una investigación con los vecinos, nosotras sabemos porque fuimos de casa en casa, hay un vecino que escuchó gritos de auxilio, en estas 24 horas no se ha hecho ni una sola entrevista a profundidad a toda la privada, te aseguro que si le magistrade fuera una persona heterosexual ya se estarían haciendo.

-¿Hay guardia en el fraccionamiento?

“Hay una caseta de vigilancia en la entrada.

-¿Y las personas que estaban ahí??

“No les han hecho entrevistas a profundidad, dónde están esos oficios, como puede ser que a 24 horas ya me estén dando resultados y así tan certero. Es que eso es absurdo, ni que fuéramos qué. Ni que fuéramos de los países más avanzados en materia de crímenes”, comentó.

La activista acusó que las omisiones derivan de el estigma que hay en contra de la población LGBT+, ya que no se han aplicado los protocolos correspondientes a estas situaciones.

Asimismo, rechazó que la versión de la Fiscalía sea cierta, pues afirmó que el colectivo conocía de cerca a le magistrade y su pareja, por lo que asegura que tenían una relación sana y Dorian Herrera no es como lo describen la autoridades, quienes ayer señalaron que supuestamente consumía droga y él asesinó a Ociel Baena con una navaja de rasurar.