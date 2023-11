Pese a amenazas, Indira Kempis se registró como precandidata a la presidencia por MC: esta es su trayectoria

La aspirante confía en que será la primera presidenta de Mexico. Foto: X/@IndiraKempis

Este domingo 12 de noviembre es el único día en que se podrán registrar los precandidatos de Movimiento Ciudadano (MC) por la Presidencia de la República y, aunque quizás la atención está centrada en el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, o si al final Marcelo Ebrard Casaubón acepta la invitación parta participar en el proceso interno, lo cierto es que la convocatoria está abierta para todos los militantes o aspirantes independientes que quieran ser abanderados del partido naranja.

Por ello, a la sede ubicada en la colonia Nápoles de la Ciudad de México llegó muy temprano Indira Kempis Martínez, quien actualmente es senadora con licencia por el estado de Nuevo León. Alrededor de las 11:00 horas, la política emecista dio a conocer en sus redes sociales que ya se había registrado como precandidata de su partido para la Presidencia pese a las múltiples amenazas que ha recibido tras ‘destaparse’ hace dos meses.

“Hecho está. Soy la futura Presidenta de México. Tenemos nuestra llave porque es CON USTEDES. Tres mujeres en la boleta histórica de nuestro país”, escribió la legisladora en una publicación acompañada por su fotografía sosteniendo el registro y en la otra mano a su perrito. Llama la atención que porta un vestido blanco con un reboso herencia de su bisabuela y que estaba descalza al momento de posar.

La legisladora por NL explicó el simbolismo detrás del atuendo que portó en su registro. Foto: X/@IndiraKempis

No renunció a su derecho, pese a las amenazas

La senadora emecista hizo pública su aspiración presidencial a finales de agosto de este año y desde entonces ha recibido acoso, presión y hasta amenazas, en las que se le habría exigido desistir de participar en el proceso interno de Movimiento Ciudadano. Apenas un mes de su destape, la senadora denunció en el programa Mesa para Cuatro de Código Magenta que se trataba de terrorismo psicológico en contra de lo que más le duele a la mujer: su familia.

“Las intimidaciones son parte de un juego que no deberíamos jugar porque eso no es hacer política (...) hace unos días me comunicó mi equipo de una llamada de advertencia, que si seguía en mi aspiración hacia la Presidencia, obviamente por Movimiento Ciudadano, iba a haber consecuencias para nuestras familias (...) Son intimidaciones para que nosotras no ejerzamos libremente nuestros derechos político-electorales, no nos quedemos calladas”, denunció.

Durante dicha entrevista, aseguró que pese a la presión, no iba a claudicar y no se iba a dejar intimidar porque su intención de contender por la Presidencia formaba parte de sus derechos. “No le tengo que pedir permiso a nadie. Si a alguien le molesta que venga a decírmelo a la cara, aquí estoy, no me escondo”, advirtió a los remitentes de las amenazas.

Apenas el 8 de noviembre, en su cuenta de X acusó que recibió una nueva amenaza para que renunciara a sus aspiraciones presidenciales, a lo que la senadora sentenció: “Señores: Es DERECHO LEGÍTIMO Y CONSTITUCIONAL. Punto.” E incluso hoy, antes de su registro como precandidata, dijo a los medios que ha estado presionada e invisibilizada durante el proceso interno de su partido porque no querían que llegara”. Al cuestionarle quiénes la amenazan, dijo que se trata de personas dentro y fuera de Movimiento Ciudadano.

Las senadoras Indira Kempis y Xóchitl Gálvez llevan una relación cordial y podrían aparecer en la boleta de la elección presidencial. Foto: Facebook/Indira Kempis de I.

¿Quién es la precandidata de MC a la Presidencia?

Indira Kempis nació el 22 de agosto de 1982 en Cuautla, Morelos. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y cuenta con una maestría en Administración Pública y Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de la misma casa de estudios.

Su semblanza en el portal del Senado de la República señala que Kempis Martínez fue cofundadora y directora del Laboratorio de Convivencia Urbana, así como de la Red Juvenil VIRAL, ésta última reconocida por el Banco Mundial por incentivar la participación juvenil de forma innovadora. El Departamento de Estado de Estados Unidos la reconoció como una líder internacional en materia de seguridad ciudadana.

La ahora precandidata presidencial por Movimiento Ciudadano ganó el Premio Obras CEMEX gracias al proyecto Calle Morelos, en las categorías nacional e internacional; además de que también recibió el Premio Nacional de Desarrollo Urbano que entrega la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu).

Ha escrito tres libros: ‘Derechos humanos y seguridad’, ‘Compromiso ciudadano’ y ‘De grande quiero ser mexicano’, además que ha sido columnista en medios como Publímetro y El Norte, y da conferencias sobre diseño, planeación y administración urbana.

Movimiento Ciudadano la postuló como senadora de segunda fórmula por Nuevo León en 2018 y el 1 de septiembre de ese año asumió el cargo. Los principales temas por los que aboga son desarrollo urbano, seguridad, desarrollo económico y equidad de género.