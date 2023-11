Samuel García se burla de las candidatas presidenciales y asegura estar segundo en las encuestas

(Foto: X/@nuevoleon)

El aspirante a candidato presidencial por Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, se lanzó este sábado contra las candidatas presidenciales del oficialismo y el bloque opositor, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, respectivamente.

Durante la reapertura del tramo en restauración de la Línea 2 de Metrorrey, el gobernador del estado de Nuevo León señaló que, mientras él sigue trabajando, sus posibles adversarias llevan meses infringiendo la ley electoral, derrochando recursos públicos y haciendo campañas anticipadas.

“Llevan seis meses con campañas ilegales, con dinero ilegal, y ya no levantan”

Y es que horas antes y desde la misma ciudad, Gálvez Ruiz, del Frente Amplio por México (FAM), lo acusó de desvíar recursos del erario para su proselitismo, a lo que el político naranja le replicó:

En dos años hemos hecho más por México que los líderes de la #ViejaPolítica en toda su vida. Ellos pura robadera y corrupción; nosotros puro JALAR, JALAR Y JALAR. Así construimos el Nuevo Nuevo León y así vamos a construir un Nuevo México.https://t.co/C4yujL6aXH pic.twitter.com/ETl7IGgvsk — Samuel García (@samuel_garcias) November 11, 2023

“Ahorita una me increpó. Ya está tan asustada que sabe que ya vamos en segundo lugar, pero ¿qué quiere?, anda con el PRIAN”

Además, se burló del lapsus que tuvo la candidata este 10 de noviembre cuando inconscientemente llamó “mal priista” al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno.

“Dijeron textualmente: ‘Yo jamás invitaría a esos priistas como Barttlet, Alito y Fayad’, y al lado había puro priista. Le dicen: ‘Eh, comadre, estás en el PRI’, y ya se pone los lentes y dice: ‘No, yo lo respeto mucho, es un honor ir con el PRI’... ¡Imagínense, en México decir que es un honor estar con el PRI! Quierete poquito, ayúdate”

En cuanto a la abanderada de la autollamada Cuarta Transformación (4T), García Sepúlveda recordó que hace unas semanas no pudo llenar con su mitin el estadio Azulgrana de Ciudad de México, pese a ser la “gran favorita” en las encuestas:

FOTO: CUARTOSCURO

“Llevan seis meses de campañas aburridas, donde les vacían los estadios”

Por último, comentó que está tranquilo ante la supuesta caída en popularidad de ambas. Además de que anunció que este domingo 12 de noviembre se registrará como precandidato antes de dar un mensaje.

“Entonces, estoy muy contento porque no hicieron más que denostarse, caer en popularidad, Xóchitl está llena de negativos, el estar con Alito, con Markito (Cortés), le ha ido muy mal y eso me ayuda porque hoy soy la novedad, hoy soy lo nuevo”

“Mañana que nos registremos, en una campaña, agradable, joven, alegre, pues no tengo duda que vamos a dar el ‘voltion’ duro a lo que había sido una campaña muy patética y muy aburrida”, dijo.

Qué dijo Xóchitl Gálvez

(Foto: X/@XochitlGalvez)

En su visita a Monterrey, la todavía senadora panista se concentró en atacar al mandatario, quien apenas ayer dijo que la había rebasado en preferencias ciudadanas de acuerdo con sus propios sondeos públicos.

“Los mexicanos tendrán que saber si quieren a una persona que usa recursos públicos para promocionarse. Hemos visto la cantidad de dinero que le mete al Facebook, del dinero público de Nuevo León, como si el estado no tuviera problemas, zonas marginadas que requieren los recursos públicos”

“Yo no estaría de acuerdo (que haga precampaña como gobernador). Creo que es indebido desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista ético. Creo que los neolonenses sí le pueden decir que no manche, que no se gaste la lana del pueblo”, dijo en conferencia de prensa.

Dijo que los abogados del Frente analizarán si emprenden acciones legales por estas conductas.

También consideró lamentable que Samuel García incumpla sus compromisos con el pueblo y con la clase política, pues así como dijo que permanecería seis años, a los diputados también les ha fallado al desdeñar acuerdos.