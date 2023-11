Julio César Chávez acepta que no ha podido ayudar a su hijo a superar su adicción

Julio César Chávez lamentó que no ha podido ayudar a su hijo a superar su problema de adicciones (Foto: Cuartoscuro)

El gran campeón mexicano, Julio César Chávez, se volvió un ejemplo de superación personal luego de vencer sus adicciones, a la cual la ha calificado como una de sus más grandes peleas en su vida; sin embargo, su hijo no ha corrido con la misma suerte.

Julio César Chávez Jr. se ha visto envuelto en diferentes controversias por su situación, ya que incluso estuvo anexado por un año. En días recientes la familia Chávez salió a desmentir la supuesta situación de Chávez Jr. que lo habría tenido internado en un hospital psiquiátrico, el Señor Nocaut negó que su hijo estuviera atravesando problemas de salud mental.

Pero, en su papel como padre, Julio César aceptó que no le ha dedicado el tiempo necesario para ayudarle totalmente al Junior y así sacarlo del problema de adicción que enfrenta. Reconoció que no ha podido ayudar a su hijo, durante su participación en la Convención 61 del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el ex púgil se pronunció sobre Julito y volvió a evidenciar el pesar que le genera ver así a su hijo.

“Desafortunadamente no puedo ayudar a mi hijo, no puedo ayudar a mi hijo porque siempre he sido un padre con pendientes y no le he dado tiempo suficiente a mis clínicas”

El gran campeón mexicano aceptó que su hijo no se ha recuperado del todo de sus adicciones Foto: Cuartoscuro

Esas fueron las palabras que rescató el Diario ESTO. Chávez González se adjudicó parte de la responsabilidad de que su primogénito no haya cumplido el proceso completo de rehabilitación en una clínica, recordó que en 2022 estuvo un año completo en una clínica, pero por una pelea de exhibición salió antes.

El gran campeón mexicano lamentó esa decisión pues ni siquiera el boxeo le ha ayudado a dejar de consumir las sustancias, razón por la cual mostró su frustración al asegurar que los hijos son irresponsables. Para el ahora comentarista de box, es una culpa que está pagando.

“Luego viene una p***che pelea y yo por motivarlos y sacarlo antes de tiempo.... y la pelea la vale ma****s, los hijos le valen ma****s. Ha sido un error mío, ¿me entiendes?, y muy grande y lo estoy pagando”

Además agregó que en una ocasión desesperada por ayudar a su hijo, lo único que consiguió fue un problema con Chávez Jr. “La otra vez fui hasta la policía me echó, está ca***n, pero yo no me voy a rendir”, recordó.

Julio César Chávez desmintió que su hijo esté en un hospital psiquiátrico (Twitter/ @Jcchavez115)

Por último, pese al dolor y pena que le genera ver en mal estado a Julio César Chávez Jr. insistió que no todo es su culpa, pues aunque se preocupe constantemente por su hijo, reconoció que el no carga con toda la responsabilidad de que Chávez Jr. no pueda superar sus adicciones.

En su basta experiencia con sus clínicas de rehabilitación y en su propio caso, aceptó que él ya pagó sus errores y ahora con un récord de 14 años limpio, defendió que no todo es su culpa por la condición en la que se encuentra su hijo.

“Yo ya pagué, ya reparé daños en su momento hice mucho daño, pero ya reparamos daños […] no somos culpables de que nuestros hijos se vuelvan adictos a una sustancia o algo. Yo ya tengo 14 años limpio, 14 años sin alcohol ni drogas”, sentenció.

¿Julio César Chávez Jr. estuvo en un psiquiatra?

El gran campeón mexicano aprovechó el regreso de Omar al ring para aclarar la situación de Julio César Jr. Crédito: Twitter/@Jcchavez115

En días recientes se viralizó la noticia de que, supuestamente, el hijo del gran campeón mexicano estaba internado en un hospital psiquiátrico. Algunos reportes indicaron que aparentemente la esposa de Chávez Jr. realizó el reporte.

Sin embargo, cuando la noticia trascendió, Julio César Chávez desmintió todos los rumores. Julio César Chávez emitió un mensaje a través de redes sociales.