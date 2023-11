Retrasos, cancelaciones y “mala organización”: el primer día del Hell & Heaven 2023

El festival nuevamente se convierte en tendencia por sus hechos polémicos. (Archivo)

No hay fecha que no se cumpla y finalmente llegó el primer día del Hell & Heaven 2023, que abarcará tres jornadas: este viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de noviembre donde bandas como Slipknot y Muse figuraron hasta la cima del cartel oficial del festival.

Lamentablemente una vez más el evento vuelve a ser tendencia en redes sociales pero por las razones equivocadas y no porque la gente disfrute asistir al foro Pegaso en Toluca, municipio ubicado en el Estado de México. todo inició cuando, presuntamente por una mala organización, los asistentes tuvieron que esperar horas para que les abrieran las puertas del lugar. Desesperados, los fans incurrieron en una acción errónea: dar portazo a las instalaciones del recinto.

Los asistentes al festival entraron por la fuerza al sitio donde se lleva a cabo el festival Crédito: x: @therejectmazkra

Esto le valió críticas tanto al festival como al público asistente que fueron tachados por ser “un cáncer” en el mundo de la música, además desataron burlas por parte de internautas que aseguraron que ellos se quejaban del reggaetón, pero se comportaban de una manera salvaje, además el Hell & Heaven nuevamente fue señalado por tener una logística incorrecta e insuficiente.

De acuerdo con algunos testimonios, los organizadores optaron por tenerlos formados por horas bajo el sol, en lugar de abrirles las puertas lo que causó molestia que finalmente desató el “portazo”.

Pero lo pero de todo, especialmente para aquellos que pagaron su boleto, fue que las bandas, que supuestamente estaban confirmadas, empezaron a cancelar a pocas horas de que diera inicio el evento en Toluca.

Qué bandas cancelaron en el Hell & Heaven 2023

Los fanáticos del metal y los subgéneros (y géneros) que forman parte de la propuesta musical del Hell & Heaven, lastimosamente, consideran una costumbre la cancelación de bandas y artistas a última hora, presumiblemente por la falta de organización del evento y en su edición 2023 no fue diferente.

Uno de los primeros en anunciar su inasistencia al festival de música fue la icónica banda mexicana Here Comes The Kraken, que, mediante un comunicado avisaron los motivos sobre su cancelación y en efecto, aseguraron mala organización y que los anfitriones del festival no cumplieron con los “términos necesarios” para su presentación.

El comunicado de Here Comes The Kraken respecto a su cancelación en el Hell & Heaven 2023. (Captura)

Desde el pasado jueves 2 de noviembre se anunció la cancelación de la banda Coal Chamber, nuevamente por fallas en la logística del festival, aunque lanzaron la petición a los asistentes de disculparlos y de disfrutar del evento musical.

Front Line Assembly también decidió no presentarse al Hell & Heaven 2023 argumentando “circunstancias fuera de su control”, asimismo pidieron disculpas a todos los fans que asistirían a verlos.

“No por mucho madrugar, amanece más temprano”, fueron las palabras con las que Strike Master compartió una foto de los horarios del festival donde aparecía su logo con la leyenda “cancelado”.

Los headliners del festival desataron memes en las redes sociales. (Captura Twitter)

La lista de bandas canceladas continúa creciendo a pesar de que este viernes 3 de noviembre se lleva a cabo el primer día del Hell & Heaven 2023. Ahora se añadió Anima Tempo que sólo agradeció a sus fans el apoyo, pero sin especificar el motivo por el que no se presentaría.

La agrupación mexicana de Heavy Metal llamada Luzbel tampoco tendrá una participación en esta edición del festival a pesar de que estaba presuntamente confirmada en el cartel oficial,

Luzbel se bajó del cartel oficial. (Captura)

Uno de los grupos que cancelaron después de confirmar su participación fue la banda Hocico, ellos acusaron a los organizadores del festival por no enviar depósitos y “promesas rotas”, por eso decidieron finalmente no asistir.

A la lista se sumaron otras bandas como Tiger Army, Espécimen, III Niño y finalmente la última en anunciar su inasistencia fue Anima Tempo, quien pidió disculpas a sus fans por los inconvenientes generados por la cancelación de último minuto, pero aseguraron que se debía a “circunstancias fuera de su control”.

Se espera que no sean las únicas presentaciones que se cancelen en el Hell & Heaven 2023.