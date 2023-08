Los mejores memes que dejó el cartel del Hell and Heaven 2023

La revelación del cartel y la aparición de Muse desató los memes del Hell and Heaven 2023. (Archivo) (Captura Twitter)

El festival Hell and Heaven es uno de los festivales de música más importantes de nuestro país porque es el pionero de los espectáculos de bandas del género metal y sus derivados. Este jueves 24 de agosto se reveló el cartel oficial del evento para su edición 2023 y más que emoción ocasionó memes dentro de las redes sociales.

Los organizadores de este magno evento musical que se realizará los próximos viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de noviembre en el Foro Pegaso, ubicado en Toluca, en el Estado de México. Los headliners son Billy Idol, Slipknot, Guns & Roses y Muse. La Banda británica fue la que desató polémica en los seguidores quienes aseguraron que no encajaba en el perfil del resto de las agrupaciones.

Y precisamente fueron los intérpretes de Knights of Cydonia que desencadenaron una ola de memes por su aparición en el cartel oficial del Hell and Heaven Open Air 2023.

Y es que aunque Muse tenga en su repertorio algunos temas “un poco más fuertes” como Showbiz, Hysteria o inclusive Muscle Museum, pero la banda británica tiene toques más melódicos en sus compases y ritmos que se decantan al rock con tintes distintos que modifican cada cierto tiempo para continuar con una evolución musical, lo que los caracterizo desde el principio de su carrera musical.

Es muy común que las bandas de metal utilicen una tipografía “violenta”, muy junta y con ángulos rectos en sus logos y sus nombres, esto para algunos puede resultar confuso para saber quiénes se van a presentar por no poder “descifrar” a las bandas que estarán en el Hell and Heaven.

Algunos de los fanáticos de este tipo de agrupaciones aseguraron que es muy repetitivo el cartel y que pareciera que no pueden invitar a artistas nuevos o distintos a los que ya se han presentado. La queja más recurrente fue por la presentación de Slipknot y de Guns & Roses.

Este tipo de anuncios en muchas ocasiones toman por desprevenido a los fans de algunas de las bandas que se presentan en los festivales y, lamentablemente, en ciertos casos los interesados en asistir a estos eventos ya tenían compromisos de tipo familiar, laboral o escolar para estos días y eso les generó tristeza.

El anuncio del cartel oficial del Hell and Heaven sucedió este jueves 24 de agosto y para mostrarlo de forma pública se organizó una conferencia de prensa donde finalmente fue revelado. Esto, a un usuario de redes sociales, le recordó una de las “mañaneras” que presenta el presidente López Obrador desde que se convirtió en el titular del ejecutivo mexicano.

Regularmente la asistencia a este tipo de festivales se hace en compañía de los amigos, la pareja e inclusive se pueden ver familias enteras disfrutando a sus artistas favoritos, pero el hecho de ir solo, aunque puede ser muy satisfactorio, también podría traer problemas relacionados con la seguridad y la integridad del individuo, principalmente porque existe la posibilidad de convertirse en victima de la delincuencia.

¿Cuáles son las bandas mexicanas que se presentarán en el Hell and Heaven 2023?

Si bien el Hell and Heaven 2023 tiene una propuesta que se destaca principalmente por artistas reconocidos internacionalmente y que provienen de otros países, también tuvo un espacio dedicado para bandas que son originarias de México, acto que se llevó los aplausos por aquellos que tienen gusto por agrupaciones locales-

Entre las bandas y cantantes que estarán presentes en el Foro Pegaso, en Toluca, para esta edición del festival son: Fractal Dimension, Cemican, Here Comes The Kraken, Anna Fiori.