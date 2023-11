Ari Borovoy prohibió a OV7 hablar de sus problemas: “A cerrar la boquita hasta que se pueda”

Borovoy desconoce por qué se canceló la bioserie de OV7 (Foto: Instagram)

Luego de que hace unas semanas Mariana Ochoa confesara que “un integrante” de OV7 les había prohibido al resto de los cantantes ventilar públicamente ciertos aspectos que suceden al interior de la agrupación pop que está a punto de retirarse de los escenarios, muchos fans de la banda creyeron saber a quién se refirió.

Y es que los admiradores del grupo surgido a finales de los 80 comenzaron a señalar a Ari Borovoy como el responsable de extenderle la prohibición a sus compañeros, toda vez que desde hace un par de años se conoce que existen problemas y presuntas rencillas dentro de la banda creadora de éxitos como Un pie tras otro pie y Vuela más alto.

Así lo dijo Mariana Ochoa para el programa Sale el sol:

“Pues en realidad todos nos llevamos muy bien. Como lo he dicho, hay una persona de la cual no puedo hablar porque se tuvo que firmar un contrato de confidencialidad por petición de él, sin embargo, con el resto nos llevamos increíble”

Mariana Ochoa reveló que un integrante de OV7 les impuso la condición de no hablar de sus problemas (Foto: Instagram@ soymarianaochoa)

Ahora, ha sido el propio Ari Borovoy quien confirmó que efectivamente él fue quien impuso esta prohibición a Oscar Schwebel, Mariana Ochoa, Lidia Ávila, M’Balia Marichal, Erika Zaba y Kalimba.

“No es un contrato, es una cláusula dentro de un contrato de confidencialidad que existe en todos los contratos que yo haya firmado históricamente, con disqueras, no sé si en otras industrias, pero yo te puedo asegurar que en tu contrato con tu televisora tienes una cláusula de eso”, dijo el empresario de Bobo Producciones a un reportero en un reciente encuentro con la prensa.

Borovoy explicó a qué se refiere dicha cláusula: “Es simple y sencillamente para no llevar a un lugar diferente las cosas que se tienen que hablar en corto. Es la cláusula de confidencialidad dentro de un contrato que yo firmé hace casi cuatro años y medio”.

Borovoy puso como ejemplo el rigor con que actúa en todas sus contrataciones para Bobo Producciones y dijo que posiblemente hable del tema ahora prohibido cuando se pueda en el futuro.

OV7 ha estado en medio de las especulaciones por supuestos problemas con Ari Borovoy (Foto: Instagram)

“Como todo lo que firmo, si no toda esta compañía estaría parada en cuatro palillos de dientes en vez de cuatro pisos bien cimentrados, a mí me gusta cuidar lo que firmo y honrar lo que firmo, y es por eso que después de 800 veces que me han preguntado cosas que no puedo yo comentar, pues eso hago, cerrar la boquita hasta que se pueda”, añadió.

El cantante de Te quiero tanto, tanto, explicó que por ahora no es el momento de ventilar los problemas de OV7 y probablemente lo vaya a hacer después.

“Si es que se puede en algún momento contar, pero en este momento no es necesario, estamos cerrando una gira, una gira que nos ha costado mucho trabajo, y que la gente lo único que merece es lo mejor de nosotros arriba del escenario porque gracias a ellos es lo que duramos hasta el día de hoy”, añadió.

El cantante prefiere por el momento no hablar de sus problemas con sus compañeros (Foto: Instagram)

Respecto a la pregunta de que si en algún momento en el futuro comentaría el origen de los problemas de su banda, así contestó el cantante y empresario detrás de exitosos conceptos como el 90s Pop Tour, 2000s X Siempre y las giras de Matute, JNS, Mentidrags y Sentidos opuestos.

“No lo veo necesario puesto que a la gente lo que le importa realmente es que estemos arriba de un escenario haciendo lo que más nos gusta y eso es lo que ellos reciben y yo personalmente es lo que hago arriba del escenario en cada uno de los conciertos en los que he tenido la oportunidad de subirme”, finalizó el famoso de 44 años.