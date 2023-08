¿Taylor Swift odia México? Esto dice su letra, según Maryfer Centeno

La cantante ofreció su show en México por primera vez en más de una década de trayectoria artística. (Instagram: @taylorswift // TikTok: @maryfercenteno)

Taylor Swift es considerada como una de las estrellas pop más importantes de las últimas décadas por sus icónicas canciones y espectaculares outfits. Aunque no suele compartir detalles sobre su vida privada y se mantiene al margen de escándalos, la cantante estadounidense ha logrado construir una gran comunidad de fans en todo el mundo y México no es la excepción. Prueba de ello ocurrió el jueves 24 de agosto, pues abarrotó el Foro Sol en su primer show.

No obstante, muchos usuarios de redes sociales aprovecharon su reciente visita a tierras aztecas para recordar algunos polémicos rumores que giran en torno a su personalidad. Y es que la intérprete de Shake It Off fue acusada de racismo en 2015 por su videoclip de Wildest Dreams, además de que supuestamente habría tomado la decisión de regresar a Estados Unidos todos los días de sus shows en México.

Fue bajo este contexto que Maryfer Centeno analizó una carta que Taylor Swift envió a un fan en 2019 para revelar cómo es su personalidad. En esta ocasión, la grafóloga desglosó todos los elementos que integran el texto en cuestión: tipo de letra, números y firma.

Taylor sorprendió a sus fans mexicanos con dos canciones en acústico. (Captura de pantalla @TheSwiftSociety)

“La inclinación va hacia la izquierda porque es nostálgica, pero sobre todo porque está orgullosa de sus raíces, porque sabe de dónde viene y porque está orgullosa de lo que ha construido. Es nostálgica y es una persona... quizás por eso esta canción donde menciona a Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada que dice: ‘Es tan corto el amor y tan largo el olvido’, porque para Taylor Swift sus canciones son verdad”, comenzó.

La también colaboradora de Hoy aseguró que la estrella pop es una persona dadivosa, contrario a lo que piensan muchos detractores: “La letra es ancha porque es generosa. Cuando una persona escribe muy juntito y muy apretado es porque la persona va a ser más coda con lo que está sintiendo. Taylor Swift es una persona extraordinariamente generosa”.

Pero eso no es todo, también sería una persona que se deja llevar por sus emociones: “Cuando una persona es intuitiva, la letra es ligada. Cuando una persona termina lo que empieza pone punto final”.

Maryfer Centeno analiza la letra de la estrella pop Crédito: (TikTok: @maryfercenteno)

“No hay letra bonita como tampoco hay letra fea. Desde el punto de vista estético es algo muy subjetivo, pero para la grafología son personalidades y todas son interesantes”, comentó la grafóloga.

Otro elemento de la carta en cuestión que llamó la atención de Maryfer Centeno fue que Taylor Swift colocó el nombre del destinatario, pues asegura que es una señal de respeto.

“Si ponen tu nombre es una buena señal porque quiere decir que te están dando un lugar. Si ponen un genérico, puedes decir: ‘Es que así me dice de cariño’, sí, pero también puede caer en grado de confusión. Cuando realmente te comprometes con alguien vas a poner su nombre y ella se compromete con su público, con su audiencia”, dijo.

La cantante estadounidense cambió de vestuario en varias ocasiones durante su concierto en el Foro Sol. (Crédito Tw: @blessedswifty)

Respecto a la firma artística de la cantante, la grafóloga comentó lo siguiente: “Cuando firmas un documento es porque estás comprometido, es decir, te comprometes con lo que estás diciendo”.

Y es que Taylor Swift suele terminar sus firmas con un corazón que cambia según su estado emocional: “La parte izquierda está como en un piquito y la parte derecha es curva porque es un pasado amoroso complicado, mientras que la curva es una pasado amoroso en el cual ella confía todavía que las cosas van a estar cada vez mejor”.

Finalmente, la grafóloga mexicana mencionó que: “La letra es más grande que los números porque lo que le interesa es el aspecto emocional, es el corazón”.

Maryfer Centeno no mencionó nada sobre la opinión que tiene la cantante sobre México, pero dejó entrever que la estrella pop es una persona amable que siente un cariño muy especial por todos sus fans.